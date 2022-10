Deutsche Bank: Razzia wegen »Cum-Ex«-Aktiendeals

Frankfurt am Main. Durchsuchung bei der Deutschen Bank im Steuerskandal um »Cum-Ex«-Aktiendeals: Staatsanwälte, Polizei und Steuerfahnder haben am Dienstag in der Zentrale des größten deutschen Geldhauses in Frankfurt am Main nach Beweisen für die Geschäfte zu Lasten der Staatskasse gesucht. »Wir bestätigen, dass im Rahmen der seit 2017 laufenden Ermittlungen gegen die Bank in Sachen ›Cum-Ex‹ die Staatsanwaltschaft Köln an unserem Standort in Frankfurt zur Zeit eine behördliche Maßnahme durchführt«, teilte ein Sprecher der Bank mit. Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet. (dpa/jW)