Die Stecker bleiben drin

Dirk Sattler/IMAGO Von Sicherheitsbedenken lässt sich die Regierung nicht beirren. AKW Isar 2 in Bayern (19.8.2022)

Das profitable Geschäft mit den nuklearen Dampfmaschinen kann weitergehen. Alle verbliebenen Atomkraftwerke werden voraussichtlich über den 31. Dezember hinaus am Netz bleiben. Isar 2 (Bayern), Neckarwestheim 2 (Baden-Württemberg) und Emsland (Niedersachsen) sollen bis zum 15. April 2023 in Betrieb bleiben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat schriftlich die zuständigen Minister angewiesen, entsprechende Gesetzesvorschläge auszuarbeiten, wie am Montag abend bekannt wurde. Allerdings sollen keine neuen Brennelemente angeschafft werden. Damit setzte Scholz formell einen Strich unter den Streit zwischen den Ampelpartnern FDP und Bündnis 90/Die Grünen.

Der Betreiber von Isar 2 begrüßte den Schritt. »Wir erwarten jetzt eine zügige gesetzliche Umsetzung und werden unsere Vorbereitungen auf einen Weiterbetrieb fortsetzen«, teilte Guido Knott, Vorsitzender der Geschäftsführung von Preussenelektra, am Dienstag in Hannover mit. Man werde die Anlage »Ende dieser Woche herunterfahren, um die notwendige Wartung an den Druckhalterventilen durchzuführen«. Als politischer Arm der Atomindustrie – und der in sie investierenden Finanzkapitalisten – kann auch die FDP mit dem Ergebnis offenbar gut leben. Bundesfinanzminister und Parteichef Christian Lindner begrüßte noch am Montag auf Twitter die durch Scholz geschaffene »Klarheit«. FDP-Fraktionschef Christian Dürr hob am Dienstag in Berlin hervor, dass sich Scholz ausdrücklich für einen »Leistungsbetrieb« der drei AKW ausgesprochen habe.

Innerhalb der Grünen-Partei stößt die bedingte Laufzeitverlängerung teils auf deutliche Kritik. Der befristete Weiterbetrieb des Meilers Emsland sei »unnötig und ohne fachliche Grundlage«, erklärten die niedersächsischen Grünen-Politiker Julia Willie Hamburg und Christian Meyer am Dienstag. Die zusätzliche Strommenge des AKW sei minimal. Der Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin bezeichnete die Entscheidung des Kanzlers als fachlich nicht gerechtfertigt. Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck appellierte dagegen an das »Verantwortungsbewusstsein« seiner Partei, was bei der Fraktionsspitze auf offene Ohren stieß. Diese werde in den eigenen Reihen »dafür werben, dem Vorschlag zu folgen«, so Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann am Dienstag.