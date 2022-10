EuGH stärkt Gewerkschaften

Arnulf Hettrich/imago images Der Softwareriese SAP mit Sitz im baden-württembergischen Walldorf hat am Dienstag eine Niederlage vor Gericht kassiert

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Beteiligung der Gewerkschaften bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats des Softwareriesen SAP gestärkt. Durch die Umwandlung von einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht in eine Europäische Gesellschaft (SE) können Unternehmen diese Beteiligung nicht schwächen, wie der EuGH am Dienstag in Luxemburg entschied.

SAP wurde 2014 von einer deutschen Aktiengesellschaft (AG) in eine SE umgewandelt. Bei einer deutschen AG ist ein Teil der »Arbeitnehmerbank« für die Gewerkschaften reserviert. Diese Vertreter werden in einem getrennten Wahlgang von den Beschäftigten bestimmt. Dies wurde für den bislang weiterhin 18köpfigen SE-Aufsichtsrat beibehalten. Für den Fall, dass der Konzern nach der Umwandlung den Aufsichtsrat auf zwölf Personen verkleinern sollte, hatten SAP und ein Verhandlungsgremium der Beschäftigtenseite vereinbart, dass die Gewerkschaften zwar weiterhin Kandidaten vorschlagen dürfen, dass diese aber nicht mehr in einem getrennten Wahlgang bestimmt werden.

Dagegen klagten Verdi und die IG Metall. Das Bundesarbeitsgericht war der Auffassung, nach deutschem Recht müsse es weiter eine getrennte Wahl geben. Beim EuGH fragten die Erfurter Richter an, ob dies auch mit den EU-Vorgaben zur SE vereinbar ist. Dieser verwies nun auf das »Vorher-Nachher-Prinzip«, das das EU-Recht bei der Umwandlung in eine SE vorsehe. Dies lasse »in Bezug auf alle Komponenten der Arbeitnehmerbeteiligung« eine Schwächung nicht zu. Daher sei weiterhin das deutsche Mitbestimmungsgesetz maßgebend. Das gelte nicht nur für die paritätische Besetzung, sondern auch für die Wahlen zum Aufsichtsrat.

Verdi und IG Metall begrüßten das Urteil am Dienstag als »ein deutliches Signal gegen fortschreitende Missbrauchsstrategien durch formale Umwandlung der Unternehmen«. Die Hans-Böckler-Stiftung schrieb allerdings in einer Stellungnahme, es blieben in Sachen Mitbestimmungsrecht weiterhin »Lücken in den Regelungen zur SE«. Die Ampelkoalition müsse hier dringend nachbessern. (AFP/Reuters/jW)