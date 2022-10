REUTERS/Thomas Mukoya »Immer weiter Richtung Abgrund«: Hirte mit Kadavern in Kenia, September 2022

Endzeitstimmung bei der gemeinsamen Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank. Laut Einschätzung des IWF wird sich das Wirtschaftswachstum weltweit in diesem Jahr auf 2,7 Prozent halbieren. Und »das Schlimmste« komme erst im nächsten Jahr, so der Chefvolkswirt der in New York ansässigen Institution, Pierre-Olivier Gourinchas. Corona sei noch nicht überwunden, während der Ukraine-Krieg die Weltwirtschaft immer weiter Richtung Abgrund drängt und der Klimawandel in immer mehr Weltregionen immer deutlichere Folgen für die Menschen hat.

Die kapitalistischen Krisen werden häufiger, intensiver und verstärken sich zunehmend gegenseitig. Im globalen Süden verschärft sich durch die Dynamik die Verschuldungskrise. Gerade für arme Länder sei die Abwertung der Währung ein Problem, heißt es in New York. Ebenso betreffe die hohe Inflationsrate vor allem die weniger entwickelten Länder, wie Weltbankdirektor David Malpass erläuterte. Die globale Inflationsrate wurde zuletzt auf 7,7 Prozent geschätzt. Einige afrikanische Staaten wie Sudan, Simbabwe oder Äthiopien hatten schon im vergangenen Jahr mit deutlich höheren Teuerungsraten im zwei- oder gar dreistelligen Bereich zu kämpfen, die nun durch die globale Krise weiter angeheizt werden.

Mit der Verschuldung wächst die Abhängigkeit des Südens, und somit die Dominanz der Kapitalfraktionen des globalen Nordens. Bei der Tagung in New York haben sich daher viele Vertreter afrikanischer Staaten über ausbleibende Unterstützung beschwert, insbesondere im Zusammenhang mit Dürren und Naturkatastrophen sowie der durch den Ukraine-Krieg verursachten Verteuerung von Nahrungsmitteln. »Wir leiden unter den hohen Zinsen und der hohen Inflation«, sagte etwa die nigerianische Finanzministerin Zainab Ahmed bei einem Finanzministertreffen, das am Rande der Tagung von IWF und Weltbank stattfand. »Wir müssen und werden unsere Schulden strecken, um mehr Spielraum im Haushalt zu bekommen.«

Während die Vertreter des Südens mit der Unterstützung aus dem Norden unzufrieden sind, ist die Selbstzufriedenheit dort auf gutem Niveau. Man habe sich bereit erklärt, die am stärksten vom Klimawandel betroffenen Entwicklungs- und Schwellenländer gegen die Risiken des Klimawandels besser abzusichern, betonte etwa die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) mit Blick auf einen von den G7-Staaten beschlossenen finanziellen Schutzschirm zur Unterstützung im Falle von klimabedingten Schadensereignissen. Die Festlegung auf Details wurde jedoch vertagt.

Doch auch für die BRD zeichnet der Währungsfonds düstere Perspektiven: »Dieser Winter wird schwierig, aber der Winter 2023 könnte noch schlimmer werden«, wird IWF-Vize-Direktorin Gita Gopinath im Handelsblatt (Montagausgabe) zitiert. Und weiter: »Die Energiekrise wird nicht mehr so schnell verschwinden, die Energiepreise werden noch für längere Zeit hoch bleiben.« Lob hatte Gopinath für die Politik von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) – Schuldenbremse durchziehen, trotz Krise – dennoch. »Ich halte den Ansatz des Finanzministers für richtig«, sagte sie. Es müsse »alles getan werden, um die Inflation zu senken«. Die Europäische Zentralbank erhöhe zwar ihre Zinsen, aber auch die Finanzpolitik müsse ihren Beitrag leisten. »Deshalb lautet unser Rat, auf eine expansive Fiskalpolitik zu verzichten«, unterstützt Gopinath die Kürzungsdoktrin der Bundesregierung.

Aufgrund der wichtigen Rolle der Industrie in der Volkswirtschaft ist Deutschland nach Einschätzung des IWF besonders stark von der globalen Wirtschaftskrise betroffen. Zuletzt hatte die Institution ihre Prognose deutlich nach unten korrigiert. Statt eines bescheidenen Wirtschaftswachstums von 1,1 Prozent wird nun für das kommende Jahr eine Schrumpfung um 0,3 Prozent vorausgesagt. Andere große EU-Staaten wie Frankreich und Spanien dürften demnach wesentlich besser durch die Krise kommen.