Freiheit für Assange!

Vuk Valcic/IMAGO/ZUMA Wire Demonstration in London (8.10.2022)

In einem offenen Brief der Organisation Doctors for Assange an die britische Innenministerin Suella Braverman und den US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland vom 17. Oktober heißt es:

Wir, eine Gruppe von über 300 Ärzten, Psychiatern, Psychologen und anderen medizinischen Fachkräften aus mehr als 35 Ländern, sind zutiefst besorgt darüber, dass die laufende Auslieferung nicht nur die Gesundheit von Julian Assange, sondern auch die Gesundheit unserer Demokratie bedroht. Im Interesse beider bitten wir Sie inständig, die Anklage fallenzulassen und Herrn Assange unverzüglich aus dem Belmarsh-Gefängnis zu entlassen.

Mit unserer Forderung nach Freiheit für Herrn Assange schließen wir uns dem stetig wachsenden Chor der Proteste an, einschließlich der Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt, die am 8. Oktober 2022 gegen die Inhaftierung von Herrn Assange in Großbritannien und seine versuchte Auslieferung an die USA demonstrierten.

Die Bedrohung der Gesundheit von Herrn Assange ist das kumulative Ergebnis außerordentlich grausamer, ungewöhnlicher, erniedrigender und unmenschlicher Bedingungen, die ihm auferlegt wurden. Dazu gehören:

– mehr als zehn Jahre willkürliche Inhaftierung mit ausgedehnten Zeiten der Einzelhaft in einem Hochsicherheitsgefängnis, obwohl er nie wegen eines Verbrechens verurteilt wurde;

– Rufmordkampagnen in den Medien;

– eine unerbittliche Verfolgung, die systematisch gegen die Rechtsstaatlichkeit und ein ordnungsgemäßes Verfahren verstieß und kaum auf Tatsachen beruhte, wie der ehemalige UN-Berichterstatter für Folter dokumentiert;

– die illegale Überwachung in der ecuadorianischen Botschaft, die auch die Videoaufzeichnung seiner Rechts- und Arztgespräche umfasste; und

– die Beteiligung an Plänen der CIA, ihn zu entführen und zu ermorden.

Darüber hinaus stand Herr Assange unter dem Beschuss von mindestens drei US-Regierungsstellen, die in die Bemühungen um seine Auslieferung involviert waren, darunter das Justizministerium, das die versuchte Strafverfolgung überwachte, die CIA, die illegale Überwachungen durchführte und Pläne für Entführung und Ermordung entwarf, und das FBI, das Computerverbrechen in Island überwachte (…), um Herrn Assange fälschlicherweise zu belasten, was von der isländischen Regierung bestätigt wurde.

(…) Es ist eine Farce, dass ein Untersuchungshäftling, der nie wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, in Großbritanniens berüchtigtstem Hochsicherheitsgefängnis schmachtet, obwohl er gar nicht erst hätte inhaftiert werden dürfen. Der kritische Zustand der physischen und psychischen Gesundheit von Herrn Assange unterstreicht die Notwendigkeit seiner sofortigen Entlassung aus dem Gefängnis. Nur so kann er die unabhängige, qualitativ hochwertige und kontinuierliche Gesundheitsversorgung erhalten, die er benötigt und die in einem Hochsicherheitsgefängnis nicht gewährleistet werden kann. (…) Aus all diesen Gründen fordern wir Sie auf, dringend zu intervenieren, um das Auslieferungsverfahren zu beenden und sicherzustellen, dass Julian Assange umgehend freigelassen wird. (…)