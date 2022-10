Bahnanlagen sollen stärker gesichert werden

Leipzig. Nach der Sabotage an Kabeln der Bahn in Berlin und Herne am 8. Oktober hat Bundesinnenministerin ­Nancy Faeser (SPD) eine Verbesserung des Schutzes von Bahnhöfen und Bahnanlagen angekündigt. »Bis 2024 werden der Bund und die Deutsche Bahn 180 Millionen Euro investieren und die Zahl der Kameras auf 11.000 erhöhen«, sagte Faeser am Montag bei einem Besuch der Leipziger Bundespolizeiinspektion. Es sei unmöglich, Millionen Kabelkilometer mit Kameras, Sensoren oder durch Einsatzkräfte zu schützen. Dennoch würden an »besonders neuralgischen« Punkten und bei Gefährdungshinweisen Schutzmaßnahmen ergriffen. (dpa/jW)