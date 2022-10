Drohnen auf Kraftwerke

Aleksandr Gusev/IMAGO/ZUMA Wire Durch russische Angriffe auf ukrainische Energieinfrastruktur kam es zu Stromausfällen (Kiew, 17.10.2022)

Russland hat am Montag vormittag offenbar Dutzende Drohnen auf Ziele der ukrainischen Energieinfrastruktur abgefeuert. Die Ukraine sprach am Mittag von etwa 85, von denen rund drei Viertel von der eigenen Flugabwehr abgeschossen worden seien. Die Angriffe hielten offenbar auch am frühen Nachmittag noch an. Getroffen wurden Ziele in Kiew, im Gebiet Dnipropetrowsk, aber auch im Westen des Landes.

Dadurch kam es offenbar zu großflächigen Stromausfällen. Die Regierung rief die Bevölkerung auf, ihre mobilen Gerätschaften aufzuladen, solange es Strom gebe. Abschaltungen könnten erforderlich werden, und es sei weder möglich noch erwünscht, sie vorab anzukündigen.

Für Chaos sorgte der russische Drohnenbeschuss auch in der ukrainischen Informationspolitik. So rief Anton Geraschtschenko, Berater des ukrainischen Innenministers, am Montag morgen alle Jäger auf, anfliegende Drohnen mit ihren Jagdflinten abzuschießen. Das könne auch der Laie. Wenige Stunden danach ruderte sein Chef Denis Monastirskij zurück und warnte genau vor einem solchen Vorgehen. Bei eigenmächtigem Herumschießen sei die Gefahr, Unbeteiligte zu treffen, größer als die Chance auf einen Erfolg. Er rief die Bevölkerung auf, beim Anfliegen von Drohnen – das man an Geräuschen ähnlich einer Motorsäge oder eines Zweitaktmotors erkenne – die Polizei zu benachrichtigen und sich selbst in Schutzräume zu begeben sowie die Nähe strategischer Objekte zu meiden.

Im Unterschied dazu warf Präsidentenberater Michailo Podoljak Russland vor, die ukrainische Bevölkerung dem Kältetod aussetzen zu wollen. Er forderte weitere Sanktionen gegen Moskau, unter anderem seinen Ausschluss aus den G20 und allen weiteren internationalen Zusammenschlüssen. Die EU drohte außerdem dem Iran mit neuen Sanktionen, wenn sich bewahrheite, dass Teheran Russland die unbemannten Flugobjekte geliefert habe. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn räumte vor einem EU-Außenministertreffen ein, Brüssel suche noch nach Beweisen für eine solche Verwicklung. Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg bezeichnete solche Drohnenlieferungen als »aktive Unterstützung des Krieges gegen die ­Ukraine«. Die EU hält daran fest, dass ihre Unterstützung für die ukrainische Seite eine solche aktive Kriegsbeteiligung nicht darstelle.