»Was passiert mit all den Festgenommenen?«

Vor gut einer Woche fand ein Kongress der linken Partei FMLN in El Salvador statt. Bei den Parlaments- und Kommunalwahlen im Februar 2021 hatte sie das schlechteste Ergebnis eingefahren, seit die 1992 zur politischen Partei umgewandelte ehemalige Guerillaorganisation nach dem Friedensabkommen und dem Ende der Diktatur an Wahlen teilnimmt. Welche Lehren haben Sie daraus gezogen?

Wir haben ein neues Statut und eine Resolution zur politischen Lage beschlossen. Es war eine tiefgehende Debatte zur Analyse der FMLN und der Linken in El Salvador. Es geht um das Fortbestehen unserer Partei als revolutionäres Instrument und um eine langfristige Strategie, die über die Teilnahme an Wahlen hinausgeht.

Welche konkreten Punkte beinhaltet das neue Statut?

Wir haben unsere Frauenquote für alle Funktionen in der Partei und öffentlichen Ämtern von 35 Prozent auf 50 Prozent erhöht. Auch wurde festgelegt, dass die Hälfte aller Mandatsträger künftig jünger als 35 Jahre sein müssen. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass viele von ihnen schon sehr lange in Ämtern sind, in manchen Fällen schon über 25 Jahre. Auch wenn diese Genossen eine große Erfahrung haben, überwiegen unter dem Strich die Probleme, etwa die wachsende Entfernung vom Alltag der Menschen. Wir repräsentieren als linke Partei die Arbeiterklasse, die ausgegrenzten und marginalisierten Menschen in El Salvador. Da können wir nicht anders leben als die Mehrheit der Klasse. Daher sind jetzt Ämter und Funktionen in der FMLN auf zwei Legislaturperioden beschränkt. Zudem haben wir einen Kodex für das Verhalten unserer Mitglieder und Funktionäre festgelegt. Sie sollen kein abgehobenes Leben führen.

In diesen Tagen hat die Regierung von Präsident Nayib Bukele angekündigt, den seit März geltenden Ausnahmezustand im Land zum siebten Mal zu verlängern. Die Regierung begründet das mit dem Kampf gegen kriminelle Banden. Diese kontrollieren seit Jahren Teile des Landes, worunter die Bevölkerung leidet. Menschenrechtsaktivisten kritisieren den Ausnahmezustand, etwa wegen der willkürlichen Festnahmen gerade in armen Stadtteilen. Wie sehen Sie das?

Die FMLN hat schon im März gesagt: Wir lehnen den Ausnahmezustand an. Die willkürlichen Fest­nahmen durch die Sicherheitsorgane dienen dem Zweck, die Zielvorgaben der Regierung zu erfüllen. Das heißt, es müssen in diesem und jenem Gebiet eine bestimmte Anzahl Bandenmitglieder festgenommen werden. Die Polizei verhaftet dann ohne Angaben von Gründen junge, arme Menschen, obwohl sie nichts mit den Banden zu tun haben. Wir als FMLN unterstützen alle Maßnahmen gegen die Kriminalität, aber keine Aushebelung der demokratischen Rechte.

Die Regierung hat ein Problem: Endet der Ausnahmezustand, wird offensichtlich, dass sie kein sinnvolles Konzept im Kampf gegen die Banden hat. Die Regierung spricht von über 50.000 Festgenommenen seit März. Was passiert mit diesen Menschen? Selbst wenn ihre Unschuld festgestellt wird, sind sie stigmatisiert, haben Angst in ihre Wohnorte zurückzukehren, haben ihre Arbeit verloren.

Laut Umfragen ist Bukele einer der beliebtesten Präsidenten Lateinamerikas. Im wirtschaftlichen Bereich strebt er eine Annäherung an China an. Sie definieren sich als Opposition. Möglichkeiten der Kooperation mit der Regierung sehen Sie nicht?

Wir machen eine konstruktive, offene Oppositionsarbeit. Zur Zeit haben wir nur vier Abgeordnete im Parlament, die aber eine wichtige Arbeit machen. Wir werden die verfassungsgemäßen Rechte der Bevölkerung weiter verteidigen.

Wie würden Sie Bukele und seine Partei »Neue Ideen« charakterisieren? Bürgerliche Kommentatoren in El Salvador meinen, er sei weder ein Rechter noch ein Linker.

Links ist er nicht, auch wenn er zu Beginn seiner politischen Karriere Mitglied der FMLN war. Er hat einen Bruch mit der traditionellen ­Oligarchie erreicht, das ist richtig, aber große Teile der rechten Unternehmerschaft unterstützen ihn. Viele Menschen bewerten seine Politik positiv, aber da ist viel Propaganda dabei. Seit dem ersten Tag seiner Amtszeit befindet sich Bukele im Wahlkampf für den Urnengang 2024.