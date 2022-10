»(K)ILL. Die 1-Milliarde-Tragödie«. Theater. Eine gruselige Geschichte – viel realer als man denken mag. Egoismus, Verrat, Habgier, Rache sind die Motive. Alte Geschichten. Die weit zurückliegende Vergangenheit ist plötzlich wieder lebendig. Es geht um Schuld. Und auch um Armut. Und um Geld, viel Geld – sehr, sehr viel Geld … Um plötzlichen Wohlstand. Für alle! Das gesamte Städtchen wird profitieren! Und alle sind feige. Und werden mitschuldig. An einem Mord …? Anmeldung: 030/23 80 913. Mittwoch, 26.10., 20 Uhr. Ort: Kreativhaus, Fischerinsel 3, Berlin. Veranstalter: Kreativhaus Berlin

»Berufsverbote-Betroffene endlich rehabilitieren und entschädigen«. Kundgebung. Es sprechen Kai Burmeister (DGB-Vorsitzender Baden-Württemberg) sowie die Betroffenen Sigrid Altherr-König (Esslingen) und Martin Hornung (Heidelberg). Mittwoch, 26.10., 17 Uhr. Ort: Oper Stuttgart (in Sichtweite des Landtags). Veranstalter: Initiativgruppe gegen Radikalenerlass

»›Von selbst wird die Welt nicht besser‹. Zum 10. Todestag des marxistischen Historikers Eric Hobsbawm«. Am 1. Oktober 2012 ist der international hoch angesehene Wirtschaftshistoriker Eric Hobsbawm in London gestorben. Seine von den Kriegserfahrungen geprägten tiefen Einsichten in die bisherige Geschichte des Kapitalismus sind in den stürmischen Zeiten, in denen wir leben, von großem Wert. In Hobsbawms Leben und sein Werk führt der Historiker Florian Grams ein. Dienstag, 1.11., 19 Uhr. Ort: Holbornsches Haus, Rote Str. 34, Göttingen. Veranstalter: Marx-Engels-Stiftung und RLS Niedersachsen