Lindner startet eigenen Podcast

Berlin. Finanzminister Christian Lindner (FDP) legt einen eigenen Podcast namens »CL+« auf und will laut eigenen Angaben darin seinen Blick auf »Fragen der Zeit« darstellen. So plädiert er in der ersten Folge, die an diesem Donnerstag veröffentlicht wird, »westliche Werte« müssten mit wirtschaftlichem Erfolg unterlegt werden, damit ein »Plan« des russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht aufgehe. »Putins Wette ist ja, dass auch unsere demokratischen Gesellschaften auf Dauer nicht den Wohlstandsverlust aushalten können, der mit verteuerten Energieimporten zusammenhängt«, meint Lindner. (dpa/jW)