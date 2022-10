Neu erschienen

Rotfuchs

Die »Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke« enthält mehrere Beiträge zum »heißen Herbst« der Friedens- und Sozialproteste, Schwerpunkt sind aber die deutsche Hochrüstung und der Krieg in der Ukraine. Dazu äußern sich unter anderen Rainer Rupp, Dietmar Hänel, Wolfgang Gehrcke und Christiane Reymann, Hans Schoenefeldt (mit einer Besprechung des Buches »Nationale Interessen« von Klaus von Dohnanyi), Gerhard Ferchland, Gerhard Giese, Lutz Jahoda und Uli Jeschke. Matin Baraki rezensiert Bücher von Emran Feroz, Michael Lüders und Craig Whitlock über die »Wegbereiter der Taliban zu ihrer erneuten Machtübernahme«. Ulrich Sommerfeld fasst die Geschichte Taiwans als Teil Chinas zusammen, Wolfgang Herrmann würdigt den aktuellen Kampf der Staaten Lateinamerikas um Selbstbestimmung 530 Jahre nach der Landung von Kolumbus. Georges Hallermayer untersucht die Lage Sierra Leones: »Zu einem Viertel von Multis aufgekauft«. (jW)

Rotfuchs, Oktober 2022, 40 Seiten, kostenlos, Spende erbeten, Bezug: Rainer Behr, Postfach 820231, 12504 Berlin, Tel.: 030/98389830, E-Mail: ­vertrieb@rotfuchs.net

Graswurzelrevolution

Im Oktoberheft der Graswurzelrevolution schreiben Rüdiger Schilp und Henriette Keller über die jahrelange Verfolgung des pazifistischen Journalisten und Kriegsgegners Ruslan Kozaba durch die ukrainische Justiz. Lou Marin berichtet über ukrainische Männer, die trotz Ausreiseverbot vor dem Kriegsdienst flüchten. In dem Land herrsche »keineswegs einhelliger Hurra-Patriotismus und Kriegsbegeisterung«. Jürgen Wagner listet auf, was mit dem Bundeswehr-»Sondervermögen« eigentlich beschafft werden soll. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 51/Nr. 472, 24 Seiten, 3,80 Euro, Bezug: Verlag Graswurzelrevolution, Abo und Vertrieb, Vaubanal­lee 2, 79100 Freiburg, E-Mail: abo@graswurzel.net

Stichwort Bayer

In der Zeitschrift der Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG) schreibt Jan Pehrke über Bayers »großen Durst« nach Wasser. Außerdem: Beiträge über den Einfluss von Bayer und Co. auf die Politik in Brasilien und über die verhinderte »Solidarabgabe« der Pharmakonzerne zur Sanierung der Krankenkassen. (jW)

Stichwort Bayer. Die anderen Informationen zu einem multinationalen Chemiekonzern, Nr. 4/2022, 31 Seiten, kostenlos, Bezug: Coordination gegen Bayer-Gefahren (CBG), Postfach 15 04 18, 40081 Düsseldorf, E-Mail: info@cbgnetwork.org