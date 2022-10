»Ein Kriegsdenkmal in Hamburg«. Film von Hans Walden zu dessen zehntem Todestag mit einer Einführung. Der Streifen von 1978 geht sowohl auf die Entstehungsgeschichte des »Kriegsklotzes« ein, der 1936 am Dammtor übergeben wurde, als auch auf die »ruhmreiche Geschichte« des 76er Infanterieregimentes und dessen Schlachten im Ersten Weltkrieg. Dienstag, 18.10., 19 Uhr. Ort: Galerie Morgenland/Geschichtswerkstatt Eimsbüttel, Sillemstr. 79, Hamburg. Veranstalter: Geschichtswerkstatt Eimsbüttel, Bündnis Deserteursdenkmal

»Tales of our Times«. Neue Klaviermusik von Chris Jarrett. In seinen Stücken verschmilzt er Jazz, Klassik, Avantgarde und Weltmusik. Frank Zappa ist ihm genauso Vorbild wie die Meister des Barock oder der Moderne. Mittwoch, 19.10., 20 Uhr. Ort: Piano-Salon Christophori, Uferstr. 8, Berlin.

»Armutsfalle Energiekrise – Ursachen, Gegenmaßnahmen, Proteste«. Vortrag und Diskussion. Die aktuelle Ausgabe des Mieterechos behandelt die explodierenden Preise und die sozialen Folgen als Schwerpunktthema. Sevim Dagdelen, Mitglied des Bundestages und Obfrau im Auswärtigen Ausschuss, und Michael Prütz, Protestbündnis »Heizung, Brot und Frieden«, diskutieren über die geopolitischen Ursachen, mögliche Gegenmaßnahmen und die anstehenden Proteste. Donnerstag, 20.10., 19 Uhr. Ort: Beratungsstelle der Berliner Mietergemeinschaft, Sonnenallee 101, Berlin. Veranstalter: Mietergemeinschaft Berlin