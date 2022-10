Bye-bye Klimaschutz

Alexander Pohl/IMAGO/aal.photo Klimastreik in München (September 2022)

Kein Halten mehr bei den Grünen. Dass die einst gewaltfreie Partei ihre Friedenspolitik aufgegeben hat, ist ja wirklich nichts Neues mehr. Diese Eintrittskarte in den Klub der potentiellen Regierungsparteien hat Josef »Joschka« Fischer bereits vor mehr als 25 Jahren gelöst. Bezahlen durften den Preis dafür dann die Menschen in Jugoslawien. Aber dass nun auf einem Grünen-Parteitag die Frauenrechte in der Ukraine, im Iran, in Afghanistan und Saudi-Arabien unter frenetischem Beifall beschworen werden, während zugleich die grüne Außenministerin Annalena Baerbocks die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutscher Organisationen in Afghanistan im Stich lässt und im Kabinett – wie auch die anderen grünen Minister – Waffenlieferungen an Saudi-Arabien abnickt, ist dann doch eine Steigerung an Verkommenheit. Getoppt wird das noch von der zynischen Aussage Baerbocks, die der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour in Bonn wiederholte, wonach die Waffenlieferungen an die Ukraine dort Menschenleben retten würden.

Aber, wie gesagt, Friedensbewegte haben von dieser Partei vermutlich wenig anderes erwartet. Neu ist allerdings, dass die Grünen auch auf breiter Front den Abschied vom Klimaschutz vollziehen. Zwar hat man sich auch in der Vergangenheit schon auf Landesebene immer wieder am Bau von Autobahnen und Kohlekraftwerken beteiligt und dafür gegebenenfalls mit massiver und des öfteren illegaler Polizeigewalt Protest aus dem Weg räumen lassen. Doch nun wird hinter einem Nebel aus falschen Zahlen und Desinformation die Infrastruktur für Flüssiggasimporte ausgebaut, die auch in 20 oder 30 Jahren noch genutzt werden wird, werden Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt, sollen rissige und leckende AKW, deren Sicherheitsüberprüfung fast fünf Jahre überfällig ist, Monate länger betrieben werden als vorgesehen. Und zur Krönung handelt das grüne Wirtschaftsministerium mit RWE eine Ausweitung des Braunkohleabbaus aus. Dabei hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schon vor zwei Jahren vorgerechnet, dass die Kohle, die jetzt unter dem Weiler Lützerath im Rheinland abgebaggert werden soll, in der Erde bleiben muss. Jedenfalls dann, wenn Berlin die Unterschrift unter das Pariser Klimaabkommen ernst nimmt und die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius beschränken will.

Vollmundig wird versprochen, der Kohleausstieg sei auf 2030 vorgezogen. Doch zum einen bleiben die Braunkohlekraftwerke in Ostdeutschland dabei unerwähnt und zum anderen ist es dem Klima vollkommen egal, ob die Emissionen auf 16 oder acht Jahre verteilt werden. Es kommt allein auf ihre Summe an. Nicht einmal in dieser für die Klimaschutzbewegung so zentralen Frage wagten die Delegierten des Parteitags ihren Idolen Habeck und Baerbock zu widersprechen, aber natürlich tut es ihnen um Lützerath herzlich leid.