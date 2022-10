Immer wieder klarstellen

Dominik Wetzel Sprachrohr für den in Isolationshaft sitzenden Journalisten: Stella Assange am Freitag abend in Berlin

Das Studio in der Invalidenstraße hatte sich gut gefüllt, als Stella Assange ans Mikrofon trat. Die Ehefrau des in London inhaftierten Wikileaks-Gründers Julian Assange stand am Freitag abend in Berlin den Unterstützern ihres Partners Rede und Antwort. Im Rahmen der von Freunden und Aktivisten kuratierten Ausstellung »Noisy Leaks«, die noch bis zum 30. Oktober läuft, sprach sie über den politischen Kampf, der ihre Familie zerreißt. Zwei kleine Kinder hat die Juristin mit dem politisch verfolgten Journalisten – ein gemeinsames Leben war ihnen bislang vergönnt.

Assange kam gerade aus London, wo sie vergangenen Samstag mit Tausenden Unterstützern zusammengekommen war, um das britische Parlament mit einer Menschenkette einzukreisen und die sofortige Freilassung ihres Ehemanns zu fordern. Die britische Regierung will diesen an die USA ausliefern. Dort wird ihm für das Veröffentlichen von Geheimdokumenten unter anderem Spionage vorgeworfen. Bei Schuldspruch drohen ihm 175 Jahre Gefängnis.

Stella Assange ist überzeugt, Julian könne niemals einen fairen Prozess in den USA bekommen. Denn obwohl verschiedene UN-Organisationen, Reporter ohne Grenzen und andere Menschenrechtsgruppen bereits darauf hingewiesen haben, dass die Verfolgung des Journalisten nicht rechtmäßig ist, scheint bisher nichts den Prozess zu stoppen. »Ich glaube nicht, dass es irgend jemanden gibt«, betonte sie, »der nicht ständig schockiert ist von dem, was vor sich geht.«

Sie machte deutlich, dass diejenigen, die Kriegsverbrechen begangen haben, frei sind und das mit Julian derjenige, »wegen dem wir die Verbrechen bezeugen können, im Gefängnis ist«. Es gehe immer wieder darum, klarzustellen, dass »sie die Kriminellen sind. Julian ist der Journalist«. Dies gelte nicht nur für die Kriegsverbrechen, die er aufgedeckt hat, sondern auch für das, was sie gegen ihn in der Folge unternommen haben: So hat der US-Geheimdienst CIA ihn und seine Anwälte ausspionieren lassen und geplant, ihn zu töten.

Derzeit stehe er, an Covid erkrankt, in seiner Zelle im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh unter einem Lockdown. Seit fast vier Jahren hinter Gefängniswänden sei es schwer für ihn, sich die Dinge vorzustellen, die sie ihm am Telefon beschreibt, erzählte Assange. Doch er sei sich der weltweit wachsenden Unterstützung für ihn bewusst. Wie man in einem Hochsicherheitsgefängnis an Covid erkranken könne, fragten sich viele der Anwesenden. Doch bei etwa 800 Insassen und 500 Angestellten habe nie eine Sicherheit bestanden, konstatierte Assange. In den Warteräumen seien oft 30 bis 40 Gefangene zusammen, da sei die Ansteckungsgefahr recht hoch.

Derweil ist Julian Assange einer der Finalisten um den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments. Seine Frau meinte dazu, dass es ihr nicht darum gehe, ob er gewinne, aber »der Sacharow-Preis erhöht sein politisches Profil enorm«. Die Nominierung mache vor allem eines deutlich: »Das ist kein Randthema. Dies ist im Zentrum des politischen Hier und Jetzt und niemand kann das bestreiten.« Die anderen Finalisten um den Menschenrechtspreis sind »das ukrainische Volk« und die Columbia Truth Commission, welche die anhaltenden Konflikte zwischen Regierung, Rebellengruppen und Drogenkartellen in Kolumbien aufarbeitet. »Die USA wollen ihn für 175 Jahre ins Gefängnis stecken, und das Europäische Parlament will ihm die höchste Auszeichnung für Menschenrechte und Gedankenfreiheit verleihen. Das ist also der Punkt, an dem wir sind«, resümierte Assange.

Ihr geht es auch darum, deutlich zu machen, wie wichtig der Fall ihres Mannes für die Pressefreiheit ist. Assanges Befürchtung: Wenn die USA mit der Auslieferung des gebürtigen Australiers erfolgreich sind, würden schnell andere Regierungen wie z. B. die Türkei folgen und sich unliebsame Journalisten aus verbündeten Ländern ausliefern lassen. Indirekte Kritik übte Assange an der Medienberichterstattung zu dem Fall. Wieviel Unterstützung sie von Zeitungen wie dem Guardian bekomme, mit denen Wikileaks zum größten Teil die Aufdeckungen veröffentlichte, wurde sie gefragt. »Sie sind im Wesentlichen auf der richtigen Seite der Geschichte«. Doch »wenn sie wirklich kritisch berichtet hätten«, ist sie überzeugt, »hätte Julian keinen einzigen Tag im Gefängnis verbracht«.