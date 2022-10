IG BCE: Dritte Tarifrunde läuft

Wiesbaden. Die Tarifverhandlungen in der deutschen Chemie- und Pharmabranche wurden am Sonntag mittag in Wiesbaden fortgesetzt. Bis Dienstag wollen die Gewerkschaft IG BCE und der Arbeitgeberverband BAVC in der dritten Runde verhandeln. Die Gewerkschaft fordert »starke und nachhaltige Entgelterhöhungen« für die rund 580.000 Beschäftigten der Branche. Die Gegenseite verweist auf Energiekrise, Inflation und einen Produktionsrückgang um zwölf Prozent seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. »Viel Spielraum für tabellenwirksame, also dauerhafte Tariferhöhungen gibt es nicht«, sagte BAVC-Verhandlungsführer Hans Oberschulte am Sonntag. Streiks hat es in der Chemie- und Pharmabranche seit mehr als 50 Jahren nicht gegeben. (dpa/jW)