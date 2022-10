Iran: Tote nach Brand in Gefängnis

Uncredited/Islamic Republic News Agency IRNA/AP/dpa Offiziell veröffentlichtes Bild zum Brand im Ewin-Gefängnis (Teheran, 16.10.2022)

Bei einem Brand im iranischen Ewin-Gefängnis sind am späten Sonnabend vier Häftlinge getötet und 61 verletzt worden, wie staatliche Medien berichteten. Laut Behörden habe eine Gefängniswerkstatt gebrannt, »nachdem eine Reihe von Häftlingen, die wegen Finanzdelikten und Diebstahls verurteilt worden waren, gestritten hatten«. Im Ewin-Gefängnis in Teheran befinden sich viele Gefangene, die wegen »Sicherheitsvergehen« inhaftiert sind, darunter auch Iraner mit doppelter Staatsangehörigkeit. Die iranische Justiz teilte mit, dass sich vier der bei dem Brand verletzten Personen in einem kritischen Zustand befänden und dass die getöteten Personen an einer Rauchvergiftung gestorben seien. Zuvor hatte das staatliche Fernsehen ein Video ausgestrahlt, das offenbar zeigte, dass in der Einrichtung wieder Ruhe eingekehrt war. Angehörige einiger politischer Gefangener forderten die Behörden über soziale Netzwerke dazu auf, deren Sicherheit im Ewin-Gefängnis zu gewährleisten.

Die Proteste, die durch den Tod der 22jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam am 16. September ausgelöst wurden, dauern unterdessen weiter an. Demonstrationen fanden am Sonntag an mehreren Universitäten statt, unter anderem in den Städten Täbris und Rasht. In sozialen Netzwerken veröffentlichte Videos zeigten Studenten einer Teheraner Universität, die skandierten: »Iran hat sich in ein großes Gefängnis verwandelt. Das Ewin-Gefängnis ist zu einem Schlachthaus geworden.«

Die Proteste, die sich mittlerweile gegen die Islamische Republik als solche richten, lässt die Regierung in Teheran brutal niederschlagen. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden bislang mindestens 240 Demonstranten bei den Protesten getötet, darunter 32 Minderjährige. Mehr als 8.000 Menschen seien in 111 Städten und Gemeinden festgenommen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur HRANA am Sonnabend. Die Behörden haben keine Zahl der Todesopfer veröffentlicht. Der Iran, der die Gewalt auf Feinde im In- und Ausland schiebt, bestreitet, dass Einsatzkräfte Demonstranten getötet haben. In den staatlichen Medien hieß es am Sonnabend, mindestens 26 Angehörige der Einsatzkräfte seien von »Randalierern« getötet worden. (Reuters/jW)