Macron unter Druck

Stephane Mahe/REUTERS

Zehntausende Menschen haben am Sonntag in Paris gegen hohe Preise und »Klimapassivität« demonstriert. Nach Angaben der Organisatoren gingen 140.000 Menschen in der französischen Hauptstadt auf die Straße. Linke Parteien, Organisationen und einige Gewerkschaften hatten zu der Protestaktion aufgerufen. Die Demonstrierenden forderten unter anderem die Rente mit 60, eine Erhöhung der Gehälter, eine Preisbremse, die Besteuerung von Übergewinnen und einen stärkeren Fokus auf den Umweltschutz. (AFP/jW)