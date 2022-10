HDP nennt Grubenunglück Massaker

Cagla Gurdogan/REUTERS Banges Warten: Verwandte und Freunde der Bergleute haben sich vor der Mine versammelt (Amasra, 15.10.2022)

Bei einer Explosion in der Amasra-Kohlenmine in der türkischen Schwarzmeerprovinz Bartin sind am Freitag abend nach Angaben der Bergarbeitergewerkschaft Maden-Is 41 Kumpel ums Leben gekommen. Elf weitere Bergleute wurden in zwei Bergwerksstollen in einer Tiefe von 300 und 350 Metern verletzt. Die Explosion sei offenbar durch Grubengas ausgelöst worden, erklärte Energieminister Fatih Dönmez, die genaue Ursache sei noch unklar. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verkündete am Samstag am Unglücksort, »dass solche Unfälle immer passieren werden, egal, was man tut«. Und er fügte hinzu: »Wir sind Menschen, die an den Plan des Schicksals glauben.«

Es handele sich nicht um einen Unfall oder Schicksal, sondern um ein »Massaker«, erklärte dagegen die linke Oppositionspartei HDP. Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und unbeaufsichtigte Betriebe seien die Ursache für »arbeitsbedingte Morde«, klagte die Partei das »kapitalistische Profitsystem« und die »Gier der AKP/MHP-Regierung« an. Die unsicheren Arbeitsbedingungen in der Amasra-Mine – einem von fünf staatlich betriebenen Kohlebergwerken des Landes – waren den Behörden seit Jahren bekannt. So wies der Abgeordnete der kemalistischen CHP, Deniz Yavuzyilmaz, auf Twitter darauf hin, dass der Rechnungshof in seinem Bericht für 2019 vor der Gefahr einer Grubengasexplosion in der Mine gewarnt hatte.

In Ankara, Istanbul und Izmir kam es am Samstag zu Protesten von sozialistischen Organisationen, Gewerkschaftern und Berufsverbänden gegen die Regierung. »Wenn es Schicksal ist, sollen auch die Bosse sterben«, hieß es auf einem Banner in Ankara. Gegen ein Dutzend Personen wurden nach Angaben des Portals Habertürk Ermittlungen wegen »provokativer« Äußerungen über die Explosion in Bartin eingeleitet. Grundlage ist ein letzte Woche in Kraft getretenes Gesetz gegen Desinformation.

Seit Regierungsübernahme der AKP vor rund 20 Jahren sind nahezu 2.000 Minenarbeiter ums Leben gekommen. Das schwerste Bergwerksunglück mit 301 Toten ereignete sich 2014 in Soma in der Ägäisregion.