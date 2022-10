Sicherheit hat Priorität

Aly Song/REUTERS »Schwere See, gefährliche Stürme«: Öffentliche Übertragung der Rede Xi Jingpings (Shanghai, 16. Oktober)

Chinas Präsident Xi Jinping hat in seiner Rede zum Auftakt des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) vor »immensen Risiken und Herausforderungen« in der internationalen Politik gewarnt. Mit Blick auf die zunehmenden Bestrebungen des Westens, die Volksrepublik mit eskalierenden Sanktionen und politisch-militärischem Druck am weiteren Aufstieg zu hindern, forderte Xi am Sonntag die rund 2.300 Delegierten auf, sich »auf die schlimmsten Fälle vorzubereiten«: China müsse sich darauf einrichten, »starken Winden, schwerer See und selbst gefährlichen Stürmen standzuhalten«. Man erlebe zur Zeit »globale Veränderungen, wie sie in einem Jahrhundert nicht gesehen worden sind.«

Die äußere Entwicklung der Volksrepublik prägte Xis Rede erheblich stärker als sein Statement beim vorigen Parteitag im Oktober 2017. Westliche Beobachter belegten den Befund damit, der chinesische Präsident habe den Begriff »Sicherheit« 73mal verwendet – deutlich mehr als 2017 (55mal). Xi bekräftigte, die Volksrepublik lehne eine »Mentalität des Kalten Krieges« ab; sie sei »entschieden gegen alle Formen von Hegemonie und Machtpolitik, gegen die Einmischung in die Innenpolitik anderer Länder«. Explizit sprach sich der Präsident »gegen Doppelmoral« aus, auf die der Westen gewöhnlich im Kampf um seine globale Dominanz zurückgreift. Im Konflikt um Taiwan bestätigte Xi, Beijing halte an seiner bisherigen Politik fest, die eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan anstrebt, für den Fall jedoch, dass diese unmöglich wird, den Einsatz militärischer Mittel nicht ausschließt. China werde sich die »Option bewahren, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen«, warnte Xi mit Blick auf die jüngst deutlich zunehmenden westlichen Provokationen in Sachen Taiwan.

Mit Blick auf die Entwicklung im Innern wies Xi gleichermaßen auf Erfolge wie auf die Aufgaben hin, die Beijing in den nächsten Jahren lösen muss. Im Kampf gegen Korruption habe die Volksrepublik einen »überwältigenden Sieg« errungen, erklärte Xi. Darüber hinaus habe Beijing im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie »Sicherheit und Gesundheit der Menschen in höchstem Maße geschützt«. Auch dies trifft zu: China hat bislang keine 5.300 Pandemietote registriert, während etwa in den USA mehr als eine Million Menschen am Covid-19-Virus starben.

Die wirtschaftliche Entwicklung, die Xi für die kommenden Jahre skizzierte, ist, wie die Außenpolitik, vom stark zunehmenden westlichen Druck geprägt. So kündigte Xi an, Chinas neues Entwicklungsmuster solle vorrangig »auf die heimische Wirtschaft fokussiert sein«: ein Reflex auf die Versuche insbesondere der USA, Chinas wirtschaftliche Entwicklung mit Strafzöllen und Sanktionen zu torpedieren. Beijing reagiert darauf, indem es ökonomischer Unabhängigkeit vom Ausland höheren Stellenwert einräumt. Xi betonte zudem, die Modernisierung der chinesischen Wirtschaft müsse beschleunigt werden – auch dies eine Reaktion etwa auf Washingtons jüngstes Halbleiterembargo, das die Volksrepublik zwingt, die Entwicklung der eigenen Hightechbranche schnell voranzutreiben. Weitere Aufgaben stehen an, etwa die Steigerung der Geburtenrate.

Auf dem Parteitag soll Xi in dieser Woche im Amt des KPCh-Generalsekretärs bestätigt werden. Darüber hinaus steht die Wahl des Zentralkomitees mit seinen rund 200 Mitgliedern an. In naher Zukunft werden noch weitere personelle Weichenstellungen erwartet – etwa die Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten.