Räuberbaron

Zu jW vom 12.10.: »Warnungen aus Moskau«

Warnungen gibt es auch aus den USA. »USA drohen Saudi-Arabien Konsequenzen an«, heißt es auf der Webseite der »Tagesschau« vom 12. Oktober. Hier zeigt sich wieder einmal die verbrecherische Vorgehensweise der US-Regierung. Um Russlands Einnahmen aus dem Ölverkauf zu senken, sollen alle Erdölförderländer ihre Preise senken. Mit erhobenem Zeigefinger droht Präsident Biden Saudi-Arabien nun »Konsequenzen« an, weil man nicht bereit war, den Preis zu senken. Warum auch sollen alle Staaten, die Erdöl fördern und exportieren, ihr Öl billiger verkaufen, nur weil die US-­Regierung Russland schädigen will? Statt sich dem Erpressungsversuch aus den USA zu beugen, hatte die »OPEC plus« zur Stützung des Ölpreises die Fördermenge für Öl geringfügig gesenkt. Dass dies den gierigen Ausbeutern des US-Imperialismus nicht gefällt, versteht sich von selbst. Denn dadurch steigt der Ölpreis. Sehr schön auch die geplante Erpressung mit den bereits zugesagten Waffengeschäften: Ein sofortiger Stopp aller US-Waffenverkäufe an Saudi-Arabien für ein Jahr ist geplant. Betroffen wären auch Ersatz- und Reparaturteile, Dienstleistungen und logistische US-Unterstützung. Hier zeigt sich, dass alle, die mit den USA und der NATO verbündet sind, einer weltweit agierenden Verbrecherorganisation angehören, deren Ziel es ist, die ganze Welt auspressen zu können. Wer diesen Ausbeutern widerspricht, schaut – wie bei der Mafia – früher oder später in den Lauf einer Pistole. Es ist wie im Wilden Westen, in den USA hat sich in dreihundert Jahren nichts geändert. Es wird gedroht, geraubt und gemordet. Was für »westliche Werte«, was für ein kriminelles Vorbild, welch »tolle Hochkultur«! (…)

Lothar Böling, Düren

»Curveball«

Zu jW vom 13.10.: »Warnungen aus Moskau«

Im Kommentar wird die alte Mär wiederholt, dass Deutschland (also die Bundesregierung unter Schröder) 2003 eine Kriegsteilnahme »verweigerte«. Das ist falsch. Die Bundesregierung Schröder lieferte mitsamt ihrem Geheimdienstkoordinator Frank-Walter Steinmeier den USA die entscheidende (!) Rechtfertigung für den Angriffskrieg gegen den Irak, indem sie die vom BND aufgenommenen Aussagen des Überläufers »Curveball« an die USA weiterleitete – obwohl selbst die BND-Leute den »Zeugen« als ständig lügenden Psychopathen einschätzten. Darüber und über die Forderungen dieses Herrn an den deutschen Staat zwecks Lebensunterhalt gab es sogar eine Doku im öffentlich-rechtlichen Fernsehen (…). Jeder mit einem kleinen Rest Hirn konnte damals wissen und hätte wissen müssen, dass die USA auf genau so eine »Aussage« warteten, um endlich einen Kriegsgrund zu haben. Und Schröder sowie Steinmeier haben ihn wider besseres Wissen geliefert. Zwar hat sich ihre Regierung dann offiziell aus dem Krieg herausgehalten … Aber sie haben ihn absichtlich losgetreten! Desweiteren hatte der BND während des Kriegs in Bagdad mindestens zwei Agenten, die den US-Amerikanern Zielkoordinaten und Berichte über die »Effizienz« ihrer Bombentreffer lieferten. Dafür sollten diese nach dem Krieg sogar von der US-Army einen Orden bekommen (…). In einem Bericht war damals davon die Rede, dass diese Agenten einen zweiten Angriff empfohlen hatten, nachdem ein Bunker in Bagdad durch Treffer nicht vollständig zerstört worden war – was dann auch geschah. Nur waren in dem Bunker nicht Saddam oder seine Gefolgsleute, sondern über 400 Zivilisten, vor allem Frauen und Kinder. (…) Die »Verweigerung« der Bundesregierung war also nur Propaganda gegenüber dem Volk!

Bernd Kulawik, Bern (Schweiz)

Ermittlungen

Zu jW vom 13.10.: »Warnungen aus Moskau«

Die Ermittlungen der schwedischen Regierung hinsichtlich des Verursachers des Sabotageaktes – aber auch die der BRD-Bundesanwaltschaft – sind in meinen Augen höchst scheinheilig. Ergebnisse daraus sollen nur mit westlichen Ländern geteilt werden, Russland jedoch davon ausgeschlossen werden. Diese Entscheidung kommt nicht von ungefähr, weiß man doch schon längst, dass der Staatsterrorist in transatlantischer Richtung zu suchen ist. Kein anderes Land – von Polen und der Ukraine einmal abgesehen – hätte ein Interesse an diesem Sabotageakt gehabt. Indizien dafür, dass die USA nicht von ungefähr damit gedroht haben, sämtliche Mittel einzusetzen, den Betrieb von Nord Stream 2 zu verhindern, gab es schon viel früher: Die Wirtschaftskraft der EU war den US-Amerikanern ohnehin schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Was lag also näher, als der europäischen Wirtschaft einen empfindlichen energiepolitischen Schlag zu versetzen, Europa von russischen Gaslieferungen abzuschneiden und statt dessen dreckiges Frackinggas nach Europa zu verkaufen. (…) Getoppt wird all das von einem perfiden medialen Verschleierungsmanöver, um jede mögliche Mittäterschaft der Washingtoner Regierung unter den Teppich zu kehren. Unsere Welt ist aus den Fugen geraten!

Rudi Eifert, Langenhagen

Irrweg

Zu jW vom 13.10.: »Bundesregierung erwartet Rezession«

(…) Jeder weiß inzwischen, dass die Sanktionspolitik der Grund dafür ist, dass die notwendige Primärenergie in Form von Gas und Öl nicht im ausreichenden Maß und nicht zu akzeptablen Preisen importiert wird. Auch wenn man Russland als Lieferanten für unzuverlässig hält, wäre ein Eingehen auf das Lieferangebot von Russland zu verhandeln. Bis jetzt hat Russland immer geliefert! Lieber Lieferungen, die schwanken, als gar keine bezahlbare Energie. Spätestens wenn die Mehrheit des Volkes friert und in den Betrieben nicht mehr produziert werden kann, wird dieser Irrweg beendet werden müssen. Sonst droht uns eine inakzeptable Verarmung und eine gewaltsame soziale Explosion.

Frank Wegner, Berlin