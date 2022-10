Die selbstlose Heldin

ASADORA! © 2019 Naoki URASAWA / SHOGAKUKAN Filigran und skizzenhaft zugleich

Was tun, wenn alles in die Brüche geht? Als die 12jährige Schülerin Asa hinaus aufs Meer blickt, sieht sie wenig mehr als Zerstörung. Im Hafen von Nagoya, wo sich zuvor noch ein Holzhaus an das nächste gereiht hatte, ragen die Dächer überschwemmter und eingestürzter Gebäude aus dem Wasser, dazwischen treiben Baumstämme aus ebenfalls von rasenden Fluten erfassten Holzlagern. Asadora erkennt die ihr vertraute Gegend nicht wieder: »Wo sind wir?« fragt sie fassungslos.

Auch dem neben ihr stehenden Kasuga steht die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. Der ehemalige Weltkriegspilot hatte Asadora erst kurz zuvor entführt, nachdem sie ihn bei einem Einbruch ertappt hatte. Der Ort von Asas kurzzeitiger Gefangenschaft, ein Lagerhaus samt Schutz bietenden Containern, wurde für die beiden zur Rettung vor den tödlichen Wassermassen. Schon bald ist indes klar, wohin der Weg nun führen soll: Asa will zum Haus ihrer Familie gelangen – und außerdem will sie all jenen helfen, die inmitten ihrer überschwemmten Stadt auf Rettung warten.

Wer bereits die früheren Werke Naoki Urasawas kennt, empfindet gegenüber Asa ein Gefühl der Vertrautheit. Die Protagonistin seiner jüngsten Serie »Asadora!« erinnert durchaus an die Helden aus dem als Klassiker zu bezeichnenden Weltuntergangsepos »20th Century Boys« oder den Protagonisten des geschichtsphilosophisch grundierten, Jahrtausende umspannenden Thrillers »Billy Bat«. Ähnlich wie frühere Hauptfiguren will auch Asa von vornherein das Gute, und sie ist bereit, dafür alles zu geben. Bei der Lektüre von Urasawas Serien war der Rezensent manchmal irritiert von jenem Überschwang des Guten und dem Glauben daran, den die oft selbstlosen Helden zeigen. Immer wieder sorgt dieser Glaube dafür, dass sie auch angesichts der größten Katastrophen nicht verzweifeln, dass scheinbar unüberwindbare Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und manch finstere Figur zur richtigen Zeit ebenfalls zum Guten findet.

Das geschieht nicht selten inmitten Szenarien von großer Düsternis: Die Abgründe des Menschen und jener Welt, die er bewohnt, sind Urasawa keineswegs fremd. Man kann das naiv finden oder der Ansicht sein, dass hier das Bewusstsein zu oft das Sein bestimmt. Gleichwohl ist die vielgestaltige Kunstform Manga eben auch eine Traumfabrik, ein Raum für jede Phantasie. Und es sind nicht zuletzt die immer wieder neu erzählten Geschichten von Hoffnung und Zuversicht, die beflügeln und an denen man sich festhält. Tatsächlich wählte Urasawa für »Asadora« laut eigener Aussage eine Protagonistin, die seinen Lesern Hoffnung geben sollte: Die Idee kam ihm bereits nach dem Tohoku-Erdbeben von 2011. Den Hintergrund von »Asadora« bildet dann auch eine reale Katastrophe: Der Ise-Wan-Taifun, der im September 1959 Japan traf, kostete rund 5.000 Menschen das Leben.

In dem Werk zeigen sich die bekannten Stärken des Autors. Detaillierte und lebendige, laut Quellenverweisen wohl auch von Fotografien beeinflusste Szenerien lassen die illustrierte Vergangenheit lebendig werden. Es ist nicht zuletzt jene Liebe zum Detail und zur Recherche, die Urasawas Welten ihre dichte Atmosphäre verleiht. Vor solchen Hintergründen treten seine Figuren auf, die seit jeher in einem filigranen und mitunter zugleich skizzenhaft anmutenden Stil gehalten sind. Dazu gehört auch ein expressives Minenspiel: Man wird mitgerissen, wenn Asa entschlossen voranschreitet, man leidet mit ihr, wenn sich angesichts der Katastrophe Trauer und Entsetzen in ihren Augen spiegeln. Protagonisten wie Asa (und auch den bald schon reumütigen Piloten) schließt man schnell ins Herz, trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer manchmal unerklärlichen Menschenliebe.

Auch die Bildkomposition begeistert: Schwarze, mit Soundwords gefüllte Panels illustrieren die Finsternis in einem Container, das Ratschen eines Streichholzes zerschneidet die Dunkelheit. Mangatypische Speedlines (Geschwindigkeistlinien) lassen die Welt an Asa vorbeirauschen, während sie und ihr Begleiter mit dem Flugzeug abheben. Mancher von Urasawa gern genutzte Effekt, der zum Beispiel in »20th Century Boys« allzu oft eingesetzt wurde, wirkt hier wieder frisch. So schaut der Leser etwa in fassungslose Gesichter, während ihm das, was sie hinter einem Türspalt erblicken, zunächst verborgen bleibt.

Im Lauf dieser Geschichte, so zeigt sich nicht erst am Ende des ersten Bands, kann und wird noch vieles passieren – womöglich auch Übernatürliches. Es bleibt zu hoffen, dass das in Japan bislang sechs Bände umfassende und zur Zeit auf Eis gelegte Werk nicht den Weg manch anderer herausragender Serien Urasawas geht: Einige von ihnen wurden länger gestreckt, als es ihnen guttat. Und doch: Man möchte Asa, die allen Stürmen die Stirn bietet, noch lange begleiten.