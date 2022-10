Widerstand gegen Atomkriegsmanöver

Thomas Frey/dpa Todbringer der Luftwaffe auf Fliegerhorst (Büchel, 1.4.2020)

Die Kampagne »Büchel ist überall!« teilte am Freitag zum NATO-Atomkriegsmanöver in der kommenden Woche mit:

NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat angekündigt, dass die Atomkriegsübung »Steadfast Noon« am kommenden Montag beginnen soll. Deutschland ist an diesem Manöver als nuklearer Teilhabestaat beteiligt. Voraussichtlich sind die wegen der Umbauarbeiten in Büchel nach Nörvenich ausgelagerten Tornado-Kampfjets an der Atomkriegsübung beteiligt. Die Piloten sollen üben, wie die in Büchel lagernden Atomsprengköpfe an die Flugzeuge montiert, ins Einsatzgebiet geflogen und dort abgeworfen werden. (…)

Das Friedensbündnis zur Absage des Atomkriegsmanövers, das schon seit dem Sommer für den 22. Oktober eine Demonstration in Nörvenich vorbereitet, kritisiert die Ankündigung Stoltenbergs scharf. »In der jetzigen Kriegssituation ein Atomkriegsmanöver bis an die Grenzen Russlands durchzuführen ist höchst gefährlich und sollte unbedingt unterbleiben. Es ist irrsinnig, zu glauben, das Bündnisgebiet könne nuklear verteidigt werden. Im Ukraine-Krieg ist eine Deeskalation in Richtung Waffenstillstand und Verhandlungslösung notwendig, statt weiter schwere Waffen zu liefern und ein höchst riskantes Atomkriegsmanöver durchzuführen«, so Kampagnensprecher Martin Singe. (…) Die Demonstration beginnt mit einer Kundgebung um 12 Uhr auf dem Schlossplatz Nörvenich. Veranstaltende Organisationen: Kampagne »Büchel ist überall! Atomwaffenfrei jetzt«, DFG-VK Landesverband NRW, DFG-VK Gruppe Köln, Friedensgruppe Düren.

Die Initiative »Ausgestrahlt« protestierte am Freitag gegen die Energiepolitik der Ampelkoalition und teilte dazu mit:

Mit einem riesigen, rauchenden Riss-AKW protestieren zahlreiche Antiatomaktive am Freitag vor der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen in Bonn gegen den Versuch der Grünen-Spitze, einen verlängerten Betrieb der AKW in Deutschland durchzusetzen. Hierzu erklärt Julian Bothe von der Antiatomorganisation »Ausgestrahlt«: »Die AKW in Deutschland sind weder für die Stromversorgung noch für die Netzsicherheit nötig. Das geht aus dem Stresstest klar hervor. Wie führende Grünen-Politiker geradezu nach einem längeren Betrieb der AKW rufen, ist aberwitzig und durch keinen Fakt gedeckt. Wir hoffen, dass die grünen Delegierten die Debatte wieder auf einen sachlichen Boden holen. Kritische Netzbelastungen, vor denen etwa Robert Habeck warnt, treten nur dann auf, wenn sehr viel Strom im Angebot ist. Der Markt will dann mehr Strom exportieren, als es Leitungen gibt. Wird der Stromverkauf ins Ausland auf das physikalisch mögliche Maß beschränkt, lösen sich die angeblichen Netzstabilitätsprobleme in Luft auf. (…)

Wenn sich die Grünen jetzt von den Fakten entfernen und einem längeren Betrieb der AKW zustimmen, gefährden sie ohne Not auch den Atomausstieg insgesamt. FDP, CDU, CSU und AfD werden jede auch nur kurze Verlängerung der AKW-Laufzeiten zum Anlass für weitere Versuche nehmen, den Ausstieg endgültig zu kippen. Den Grünen droht dann das, was die SPD mit Hartz IV erlebt hat: der jahrzehntelange Vertrauensverlust ihrer Stammwählerschaft. Wir fordern: Atomkraft – keinen Tag länger!«