Rechter Hass tötet

Pavol Zachar/TASR/dpa Trauer in Bratislava nach dem Attentat eines Neonazis im Zentrum der slowakischen Hauptstadt

Am Mittwoch abend hat ein 19jähriger Neonazi in der Innenstadt von Bratislava vor der Bar »Teplaren«, die bevorzugt von queeren Menschen besucht wird, zwei Männer erschossen. Eine Frau verletzte er schwer. Einer der ermordeten Männer war der Barkeeper, die schwerverletzte Frau die Kellnerin. Er gab insgesamt zehn Schüsse ab, bevor er zu Fuß flüchtete. Mittlerweile ist die Identität des Mannes klar. Es handelt sich um Juraj K. Brisant könnte sein, dass es sich nach Informationen slowakischer Zeitungen um den Sohn eines Politikers der rechten Partei »Vlast« (Heimat) handelt. Der Vater hat für die Partei bei den Parlamentswahlen kandidiert, slowakischen Medien zufolge soll ihm auch die Tatwaffe gehören.

Die Polizei fand den Attentäter am frühen Donnerstag morgen tot auf. Kurz bevor er sich selbst tötete, schrieb er noch mehrere Tweets auf Twitter. Da ist zu lesen, dass er die Tat begangen habe und nichts bereue. Einige Stunden vor dem Anschlag postete er ein 65 Seiten langes Manifest. In ihm hetzt er gegen Juden und LSBTI-Menschen. Auf der Titelseite ist die Schwarze Sonne abgebildet, ein Zeichen der militanten Neonaziszene. Seine letzten Nachrichten – alle auf Englisch verfasst – verschickte er mit den Hashtags »Bratislava«, »hatecrime« und »gaybar«, damit sie schneller gefunden werden können. Fast zwölf Stunden waren sie online abrufbar.

Seine Tweets, die zum Teil von Journalisten gesichert wurden, legen nahe, dass er sich seit drei Monaten auf das Attentat vorbereitet hat. Am 15. August postete er auf Twitter eine Nachricht, die junge Welt vorliegt und in der er erklärte, dass er »als stolzes Mitglied der LSBTIQA+ (Community) und als Jude in ein schwules Lokal was trinken geht und das Chabad Büro besuchen wird«. Außerdem lud er alle ein, mitzukommen. Offenbar dachte er auch über einen Anschlag auf das Büro der jüdischen Organisation Chabad in Bratislava nach. Die Bewegung ist eine aus dem osteuropäischen Chassidentum entstandene jüdische Gruppe, die Zentren auf der ganzen Welt hat. Das slowakische Zentrum liegt seit einigen Jahren in Bratislava. Am 6. September schrieb er dann, sich entschieden zu haben und bereit sei »zu sterben«. Es könne aber auch sein, dass er verhaftet wird und nicht mehr freikommt. Zwei Tage später folgte noch mal ein eindeutiges Bekenntnis: »Race First. Always« (»Rasse zuerst. Immer«) Einem Bericht des slowakischen Fernsehsenders TA3 zufolge habe sich Jurai K. auf US-Internetseiten, die von Neonazis und Q-Anon-Anhängern benutzt werden, immer mehr radikalisiert.

In der irren Gedankenwelt von Neonazis werden Einrichtungen von homosexuellen und trans Menschen von einer geheimen Macht im Hintergrund finanziert, damit die »weiße Rasse« ausstirbt. In ihrem Kampf gegen eine fortschrittliche und freie Gesellschaft haben auch Neonazis in Deutschland LSBTI-Menschen im Blick. So forderte die AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum auf Facebook schon mal, die Paraden zum Christopher Street Day (CSD) zu verbieten. Die Junge Alternative forderte in einer Kampagne, dass es einen »patriotischen Monat für Deutschland« brauche, statt eines »Pride Month«, der jedes Jahr im Juni von der LSBTI-Community begangen wird. Die neonazistische Kleinstpartei »Der III. Weg« organisierte eine ähnliche Kampagne.

In seinem Manifest fordert der Attentäter von Bratislava zu weiteren Anschlägen auf. Er schreibt: »Wenn jeder, der meine Absicht (teilt), dasselbe tun würde, wäre das Problem gelöst.«