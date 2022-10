Eskalation an Hungerfront

Feisal Omar/REUTERS Jeder Tropfen kann Leben im globalen Süden retten (Dollow, Somalia, 24.5.2022)

Kriege, Klimawandel und Coronakrise – es ist ein toxischer Mix für die globale Ernährungslage. Am Donnerstag stellte die Nichtregierungsorganisation Welthungerhilfe ihren Welthungerindex (WHI) 2022 vor. Die Hauptaussage des Berichts: Aus Hungerkrisen werden zunehmend Katastrophen. Demnach hungerten auf Basis des WHI 2021 bis zu 828 Millionen Menschen. Knapp 200 Millionen von ihnen sind dem Hungertode nahe. »Besonders tragisch ist die Lage am Horn von Afrika, wo die schlimmste Dürre seit vier Jahrzehnten herrscht«, teilte die Welthungerhilfe am Donnerstag mit. Insgesamt seien Afrika südlich der Sahara sowie Südasien erneut die Regionen mit den höchsten Hungerraten. Die Autoren zählen unter anderem die Staaten Zentralafrikanische Republik, Tschad, DR Kongo, Madagaskar und Jemen auf.

Was ist der WHI? Mit dem Index wird die weltweite Hungersituation berechnet. Dem jährlich veröffentlichten Bericht liegen vier Indikatoren zugrunde: Unterernährung, Wachstumsverzögerung bei Kindern, Auszehrung bei Kindern und Kindersterblichkeit. Die Berichterstatter hatten für den WHI Daten für 136 Länder auf einer 100-Punkte-Skala (Null gleich kein Hunger) ausgewertet. Der WHI-Wert jedes Landes wird je nach »Schweregrad« als niedrig, mäßig, ernst, sehr ernst oder gravierend eingestuft. Der aktuelle Indexwert von 18,2 ist den Angaben zufolge beispielsweise im Vergleich zum Jahr 2014 (19,1) kaum gesunken. Besonders bedrohlich ist die Ernährungslage mit einem WHI-Wert von 45,1 im Jemen. Das Zwischenfazit der Welthungerhilfe: Das Ziel der Vereinten Nationen »Zero Hunger by 2030« bleibt ohne grundlegende Veränderungen unerreichbar. Mehr noch, angesichts »überlappender Krisen« seien die Aussichten düster, drohten »schwere Rückschläge« in der Bekämpfung des Welthungers.

Nur, was tun? »Wir müssen schnell auf die humanitären Notlagen reagieren und sowohl flexible und höhere Mittel zur Verfügung stellen und zugleich größere Investitionen für die Transformation der Ernährungssysteme bereitstellen«, wurde Marlehn Thieme, Präsidentin der Welthungerhilfe, am Donnerstag in einer Mitteilung zitiert. Lokale Akteure müssten bei der nationalen Ernährungspolitik stärker mitbestimmen, ihnen käme »eine Schlüsselrolle« zu. Im Kern ginge es um ein fixiertes Recht auf Nahrung, ergänzte der Generalsekretär der Organisation, Mathias Mogge. Entscheidend sei, so Mogge weiter, »dass die Zivilgesellschaft vor Ort Möglichkeiten hat, die jeweiligen staatlichen Strukturen zu überprüfen und Verbesserungen einklagen zu können«. Vielmehr als ein Wunschzettel scheint das nicht zu sein. Nicht zuletzt wegen horrend steigender Nahrungsmittelpreise und eskalierender Kriegshandlungen in der Ukraine. Beides weitere Hungertreiber.

Das befürchtet auch Cornelia Möhring (Die Linke). »Allein in Afrika importieren 16 Länder mehr als 50 Prozent ihres Weizens aus Russland oder der Ukraine«, sagte die entwicklungspolitische Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion am Donnerstag zu jW. Länder, die in der »Nahrungskette« bereits vor dem Krieg ganz weit hinten standen. Und ein Zusatzproblem für Hilfsorganisationen: die Inflation. Mit den vorhandenen Finanzmitteln können NGO »deutlich weniger Lebensmittel einkaufen und den Bedürftigen zur Verfügung stellen«, bemerkte Möhring. Ferner bestätigte der entwicklungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Till Mansmann, den Befund der Welthungerhilfe. Gegenüber jW sagte er am Donnerstag: »Wir sind uns bewusst, dass wir bei der Hungerbekämpfung gerade wieder dramatisch zurückfallen«. Trotz früherer Erfolge. Die nun nicht mehr zählen – hinzukommt: Die Ampelregierung wolle die Mittel für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit jeweils um zehn Prozent zusammenkürzen, monierte Möhring.