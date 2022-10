»Die rechte Eskalationsspirale muss jetzt gestört werden«

Bodo Schackow/dpa Aufmarsch in Gera von reaktionären Gegnern der Energie- sowie Coronapolitik der Bundesregierung (3.10.)

In der BRD mobilisieren derzeit insbesondere rechte Gruppen verstärkt gegen die Politik der Bundesregierung. In Thüringen kam es jüngst zu mehreren Aufmärschen. Die Aktivitäten rund um den 3. Oktober haben Sie sich genauer angesehen. Was ist an dem Tag geschehen?

Am 3. Oktober kam es in zahlreichen Städten Thüringens zu Demonstrationen und Kundgebungen. Laut Angaben der Thüringer Polizei gab es 42 Veranstaltungen mit insgesamt 38.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die größte Versammlung fand in Gera mit 10.000 Menschen statt. Dort hetzten Redner wie Martin Kohlmann, Jürgen Elsässer und Björn Höcke von der AfD. Auch wenn die Zahlen in dieser Woche nach ersten Angaben mit etwa 27.000 geringer ausfielen, ist das kein Grund zur Entwarnung. In Städten wie Leinefelde, Gera, Pößneck und Altenburg gingen auch diesen Montag wieder zwischen 2.000 und 3.000 Menschen auf die Straßen. Das sind Städte, die auch im vergangenen Winter als Hotspots der Proteste rund um die Coronamaßnahmen auffielen.

Sie berichten auch von Angriffen auf Pressevertreter. Was wissen Sie darüber?

In Gera kam es am 3. Oktober zu mindestens einem gezielten Angriff durch einen Flaschenwurf auf Journalistinnen und Journalisten, die den sogenannten Spaziergang kritisch begleiteten. Mehrere Betroffene berichteten später, aufgrund der akuten Bedrohungslage die Berichterstattung aus Sicherheitsgründen abgebrochen zu haben. Während hier die angeblich friedlichen Spaziergängerinnen und Spaziergänger zeitweise ohne polizeiliche Begleitung durch die Geraer Innenstadt marschieren konnten, es dabei zu Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffen auf Medienschaffende und andere kam, konzentrierten sich die polizeilichen Maßnahmen vor allem auf die wenigen Gegendemonstrantinnen und -demonstranten. Das lässt auf eine fatale Fehleinschätzung des Gefahrenpotentials schließen. Für den 10. Oktober wurden uns bislang zumindest in Thüringen noch keine Angriffe gemeldet. Dass aber auch das keinesfalls eine Entspannung der Lage bedeutet, zeigt ein Blick nach Sachsen. Hier wurden in Wurzen und Leipzig Medienschaffende massiv bedrängt.

Sie schreiben, dass in Gera ein Angstraum für viele Menschen entstanden ist, während in Erfurt unter Hochsicherheitsbedingungen die Feierlichkeiten zum »Tag der Deutschen Einheit« begangen wurden. Können Sie das ausführen?

Die rechte Gewalt, welche sich um den 2. Oktober 1990 in 14 ostdeutschen Städten gegen Linke und migrantisch gelesene Menschen entlud, wurden während der Feierlichkeiten in Erfurt nur wenig beachtet. Während man dort am 3. Oktober 2022 unter dem Schutz mehrerer Hundertschaften der Polizei feierte, kam es am gleichen Tag in Gera während des Aufmarsches zu »Abschieben«-Rufen und rechten Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffen. Aus der Beratungspraxis können wir sagen, dass dies für Betroffenen fatale Folgen haben kann. Sie berichten häufig, dass sie das Haus nicht mehr alleine verlassen, bestimmte Plätze oder Situationen meiden und in ständiger Angst leben müssen. Dass diese Angst begründet ist, zeigt auch der Fund von zwei Sprengsätzen an einem Bahnhof in Straußfurt am vergangenen Sonntag, von denen einer mit einem Hakenkreuz gekennzeichnet war, und eine Brandstiftung in Apolda nahe einer Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine am vergangenen Montag.

Wie stark waren die Gegenproteste am 3. Oktober?

In Gera gab es eine antifaschistische Gegendemonstration, die eine Teilnehmerzahl von 370 Personen hatte. Insgesamt zeigt sich, dass es nur ­wenige, zumeist junge Menschen sind, die am Gegenprotest teilnehmen. Die breite Gesellschaft fehlt. Dabei ist jetzt der Zeitpunkt, um die rechte und rassistische Eskalationsspirale zu stören, bevor wieder regelmäßig Unterkünfte für Geflüchtete brennen.