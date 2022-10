Putschversuch à la Peru

Sebastian Castaneda/REUTERS Unterstützer von Präsident Castillo protestieren gegen die Versuche von rechts, ihn des Amtes zu entheben (Lima, 5.9.2022)

Die Tage von Perus linksliberalem Präsidenten Pedro Castillo als Staatsoberhaupt könnten gezählt sein. Nachdem Generalstaatsanwältin Patricia Benavides am Dienstag eine Verfassungsklage gegen den ehemaligen Gewerkschaftsführer eingereicht hat, soll das Parlament über dessen Suspendierung entscheiden. Benavides beschuldigt Castillo, einen Korruptionsring zu leiten und wirft ihm sogar »Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung« vor. Der Präsident, der bereits zwei Amtsenthebungsverfahren überstanden hat, wies die Anschuldigungen zurück und sprach von »einer neuen Form des Staatsstreichs«. Regierungschef Aníbal Torres erklärte, das Vorgehen von Benavides ziele auf eine Destabilisierung des Landes und sei verfassungswidrig. Am Mittwoch (Ortszeit) ordnete Castillo daraufhin die Stationierung von Soldaten der peruanischen Armee rund um den Regierungspalast in Lima an.

Die Generalstaatsanwältin habe ihre Klage mit dem Hinweis auf angebliche »Beweise für kriminelle Vorgänge im Präsidentenpalast« begründet, die das Ziel hätten, »Beschaffungsverfahren zu übernehmen, zu kontrollieren und zu dirigieren, um illegale Gewinne zu machen«, meldete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch. Die beim Parlament eingereichte Verfassungsbeschwerde richtet sich auch gegen zwei frühere Minister aus Castillos Kabinett. Den ehemaligen Ressortchefs Juan Silva (Verkehr und Telekommunikation) und Geiner Alvarado (Wohnungsbau) wird vorgeworfen, ihre Macht missbraucht zu haben, um Einfluss auf Geschäftstätigkeiten zu nehmen. Wie das peruanische Onlineportal Ojo Público berichtete, wurden auch die Wohnungen von Personen aus dem engsten Umfeld des Präsidenten und die Büros von sechs Kongressabgeordneten durchsucht. Castillos Schwägerin Yenifer Paredes befindet sich bereits seit Ende August in einer 30monatigen Präventivhaft (prisíon preventiva). Ihr wird vorgeworfen, an einem Korruptions- und Geldwäschenetzwerk beteiligt gewesen zu sein. Sie wurde bisher jedoch keiner Straftat angeklagt. Gleichzeitig waren auch für José Medina, den Bürgermeister der Ortschaft Anguía in der Region Cajamarca, aus der die Familie Castillo stammt, 30 Monate prisíon preventiva angeordnet worden.

Die von Benavides jetzt zum ersten Mal gegen einen amtierenden Präsidenten eingereichte Verfassungsbeschwerde kann zu dessen Suspendierung führen, wenn im Parlament mehr als 65 der 130 Abgeordneten dafür stimmen. Die Schwelle dafür ist niedriger als die für eine Amtsenthebung, für die 87 Stimmen im Kongress erforderlich sind. Nach der peruanischen Verfassung genießt der Staatschef während seiner Amtszeit Immunität, außer bei Hochverrat, Auflösung des Kongresses oder Verhinderung von Wahlen. Die Verfassungsbeschwerde ist eine Möglichkeit, den Präsidenten und Kongressmitglieder, die diese Immunität genießen, trotzdem anzuklagen. Es laufen bereits sechs strafrechtliche Ermittlungsverfahren gegen den Präsidenten, unter anderem wegen Bestechung. Obwohl der Kongress von gegnerischen Parteien kontrolliert wird, konnte Castillo bisher zwei Amtsenthebungsverfahren abwehren. Zuletzt im März hatten nur 55 Mitglieder des Kongresses, also weit weniger als die erforderlichen 87, für seine Absetzung gestimmt.

Castillo wiederholte in einer Pressekonferenz am Dienstag den Vorwurf, dass er und seine Regierung, »die rechtmäßig und legitim gewählt wurde«, Opfer politischer Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft seien. Er bekräftigte die Absicht, bis zum Ende seiner Amtszeit an der Spitze des Landes zu bleiben. Der Nachrichtensender Telesur zitierte am Mittwoch Justizminister Félix Chero mit der Aussage, dass »wir Zeugen der dritten Phase eines systematischen Plans zur Absetzung des Präsidenten und zum Angriff auf die demokratischen Institutionen werden«. Nach Aussage von Chero bestand die erste Phase darin, Castillo des Betrugs zu bezichtigen, um seine Wahl zum Präsidenten zu verhindern, die zweite Phase sei ein Amtsenthebungsverfahren und die Forderung nach Rücktritt gewesen.