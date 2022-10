Einstimmen auf Unabhängigkeit

Andrew Milligan/PA via AP »Unabhängigkeit versüßen«: Schottlands Regierungschefin, Nicola Sturgeon (r.), und ihr Stellvertreter, John Swinney, in Aberdeen am Sonntag

Am 19. Oktober 2023 will die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon wieder über die Unabhängigkeit abstimmen lassen. Auf dem Parteitag der Schottischen Nationalpartei (SNP), der am Montag in Aberdeen zu Ende ging, stimmte Sturgeon die Delegierten auf das Referendum ein. Um der Bevölkerung die Unabhängigkeit zu versüßen, versprach sie die Etablierung eines Investmentfonds von 20 Milliarden Pfund. Er soll durch Öleinnahmen und internationale Kredite finanziert werden. Ob Schottland abstimmen darf, diskutiert derzeit der Oberste Gerichtshof in London.

Die schottische Regierung hatte ihn im Sommer angerufen, da London sich weigert, ein neuerliches Referendum abhalten zu lassen. Am Dienstag und Mittwoch hörte der Gerichtshof die beiden Seiten an. Beim letzten Referendum 2014 stimmten 55,3 Prozent der Schotten gegen eine Abspaltung von Großbritannien. Seit dem Brexit 2016 schlägt das Pendel in die andere Richtung. In den Umfragen liegen die Befürworter eines unabhängigen Schottlands knapp vor den Unionisten.

Sturgeon versucht nun, Schottland als eine soziale, progressive Alternative zum konservativen England der Tories darzustellen. Lange vor der Regierung in London verkündete sie konkrete Maßnahmen gegen die Teuerungswelle. Sie sollen vor allem der ärmeren Bevölkerung zugute kommen. Vor dem Obersten Gerichtshof in London argumentiert die schottische Regierung, dass das Referendum »beratend« sei und keine rechtliche Wirkung auf die Union habe. Der Brexit und die Pandemie hätten »Politik und Wirtschaft auf den Kopf gestellt«, und daher müsse die Unabhängigkeit erneut geprüft werden. Das schottische Parlament habe ein »unbestreitbares demokratisches Mandat« für ein neues Unabhängigkeitsvotum, so Sturgeon.

Die Regierung des Vereinigten Königreichs bemühte sich, das Oberste Gericht davon zu überzeugen, das Unabhängigkeitsreferendum ganz zu begraben. Am zweiten und letzten Tag der Anhörungen in London war James Eadie dran, der die Londoner Seite vertritt. Er weigerte sich, auf die schriftliche Argumente der SNP einzugehen und behauptete statt dessen, dass Schottland einen »seltsamen« Fall vor das höchste Gericht des Vereinigten Königreichs gebracht habe, mit Argumenten, die gegen den »gesunden Menschenverstand« verstoßen. Einen Tag zuvor hatte Dorothy Bain für die schottische Seite erklärt, dass die politischen Implikationen eines Referendums weggelassen werden sollten. Das Gericht müsse nur über die Rechtsfrage entscheiden, ob das schottische Parlament die legislative Kompetenz hat, ein Referendum zu verabschieden oder nicht.

Die Richter werden nun in zwei Punkten entscheiden: Sind sie für die Frage überhaupt zuständig? Und: Fällt die Unabhängigkeit in die Zuständigkeit des schottischen Parlaments? Eine Entscheidung wird erst in einigen Wochen erwartet.

Währenddessen rührt die SNP weiter die Werbetrommel für die Unabhängigkeit. Nächste Woche wird Sturgeon ein neues Wirtschaftsprogramm vorstellen. Es soll zusätzlich zu den politischen und moralischen Argumenten auch eine ökonomische Begründung für die Unabhängigkeit liefern. Auf dem Parteitag sagte Sturgeon: »Eine Wirtschaft, die für alle funktioniert. Das ist der Preis der Unabhängigkeit.« Auch im Fall eines negativen Entscheids des Gerichts werde das Referendum vorbereitet, erklärte sie. Die nächsten Parlamentswahlen werde sie dementsprechend zu einer Abstimmung für die Unabhängigkeit machen.