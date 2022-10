Nur der Markt wird bereinigt

IMAGO/Rolf Poss Organisierung »systematisch zersetzt«: Gorillas-Kuriere in Berlin

Der Lieferdienst Gorillas steht gut zwei Jahre nach seiner Gründung in Berlin vor der Übernahme durch den türkischen Konkurrenten Getir. Vom Himmel geholt wurde Gorillas-Boss Kagan Sümer in dieser Woche von der Nachrichtenagentur Bloomberg, der er im Februar noch gewohnt großspurig erklärt hatte, mit einer weiteren Finanzierungsrunde »700 Millionen Dollar oder mehr« einsammeln zu wollen. Am Montag teilte die Agentur, mit der Michael Bloomberg einst Milliarden machte, bevor er Bürgermeister von New York wurde, unter Berufung auf »Insider« mit, dass Sümers Lieferdienst wohl für etwa diese Summe an den türkischen Branchenpionier verkauft werde. Zum Teil werde dabei in Getir-Aktien bezahlt. Die Unternehmen wollten bislang nur bestätigen, dass Verhandlungen laufen.

Gorillas kam binnen eines Jahres zu einer Milliardenbewertung, Sümer expandierte bis nach New York, entwarf ein schier weltumspannendes Netz aus »Warehouses« (Warenlagern) und »Riders« (Fahrradkurieren). Dabei schrieb wohl keine einzelne Gorillas-Filiale jemals schwarze Zahlen. Die Geldverbrennung ist eine Grundlage des Geschäftsmodells, die Ausbeutung der Beschäftigten eine zweite. Sie kommen aus aller Herren Länder, brauchen den Job oft für ihr Visum, werden zu lebensgefährlichen Hetzfahrten durch den Straßenverkehr getrieben und erhalten wenig mehr als den Mindestlohn.

Ab Sommer 2021 wurden bei Gorillas Arbeitskämpfe organisiert. Ein Lager wurde vorübergehend blockiert, ein Betriebsrat vor Gericht durchgesetzt. Daraufhin wurde das Unternehmen in eigenständige »Franchises« aufgespalten. Das »Workers Collective« gab nicht klein bei. Unter einer Grafik eines zähnefletschenden Gorillas rief es zur Gründung von Betriebsräten in jeder einzelnen Filiale auf. Außerdem wurde der Ruf der Marke mit einem anonym betriebenen Instagram-Kanal namens »Gorillasriderlife« beschädigt. Dort wurde Sümer mit ätzendem Spott überzogen, Fotos und Videos zeigten Wasserschäden oder Mäuse in Warenlagern – eine modernisierte Form des Arbeitskampfes, mitunter vielleicht effektiver als die Organisation einer kleineren Demo.

Nun hat Sümer also kein Geld zum Verbrennen mehr bei Investoren auftreiben können. Sollte es zur Übernahme kommen, ist damit für die Beschäftigten allerdings nichts gewonnen. Getir wurde 2015 in Istanbul gegründet und hat eine deutlich vollere »Kriegskasse«. Anders als Sümer konnte Getir-Boss Nazim Salur bei einer Finanzierungsrunde im März 768 Millionen US-Dollar einsammeln, vor allem beim Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi, der auch am Konkurrenten Flink beteiligt ist. Seit dieser Runde im März wird Getir mit knapp zwölf Milliarden Dollar bewertet. Im Hauptmarkt Türkei soll die Firma auch schon profitabel sein.

Gibt es hierzulande einen Betriebsrat? Seit diesem Donnerstag, erklärte das Unternehmen auf jW-Nachfrage. »Getir Deutschland begrüßt den erfolgreichen Verlauf der ersten Betriebsratswahl am 4. Oktober 2022.« Am Donnerstag, 13 Uhr, habe nun auch »die konstituierende Sitzung des Betriebsrats« stattgefunden, bestätigte der Wahlvorstandsvorsitzende Levent Isli nachmittags gegenüber jW. Ergebnisse würden bald veröffentlicht.

Max Muszak, der mit den Vorgängen aus Sicht der Beschäftigten vertraut ist, hält das ganze für »eine Farce«. »Das perfide und agressive Union Busting« des Getir-Managements stehe dem bei Gorillas, aber auch Zalando, Tesla, Aldi oder Hello Fresh »in nichts nach«. Arbeiter, die die Betriebsratswahl angestoßen hätten, seien »bedroht, gedemütigt und gefeuert« worden. Die Wahl in Anführungszeichen sei »maßgeblich von anwesenden Managern und deren Anwalt beeinflusst« worden. »Betriebliche Organisierung« werde »systematisch zersetzt«, letztlich stelle das Management den Betriebsrat selbst. Freilich bestreitet es das gegenüber jW: »Den Vorwurf, der Wahlvorstand oder die Kandidaten hätten eine zu große Nähe zur Geschäftsführung, weisen wir als unrichtig zurück.«

Bei Flink, dem derzeit mit knapp drei Milliarden Euro bewerten dritten großen Player auf dem deutschen Markt für Lieferdienste, liegen die Dinge ähnlich. Elmar Wigand von der »Aktion gegen Arbeitsunrecht« war hier als Teilzeit-Rider in Berlin an der Gründung des Wahlvorstands für einen Betriebsrat beteiligt. Die Organisierung sei »durch das Management gezielt torpediert« worden, erklärte Wigand am Donnerstag gegenüber jW. Initiatoren seien entlassen, »Störenfriede instruiert« worden. »Am Ende nutzt das Management mit der Union-Busting-Kanzlei Pusch Wahlig das selbstgeschaffene Chaos, um die Wahl des Wahlvorstands anzufechten.«

An diesem Freitag entscheidet das Berliner Arbeitsgericht über den Antrag der Kanzlei auf einstweilige Verfügung.