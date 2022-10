Niedersachsen: SPD und Grüne wollen verhandeln

Hannover. Nach der Landtagswahl in Niedersachsen wollen SPD und Bündnis 90/Die Grüne bis Anfang November über die Einzelheiten ihrer geplanten Koalition verhandeln. Die inhaltliche Abstimmung soll in der kommenden Woche beginnen, gab Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag in Hannover nach einem ersten Treffen der Verhandlungsdelegationen beider Parteien bekannt. Bislang regierte die SPD in Niedersachsen mit der CDU als Juniorpartnerin. (AFP/jW)