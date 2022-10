Adios, »Neue Welt«

Raquel Cunha/REUTERS

Anlässlich des Jahrestages der Ankunft von Christoph Kolumbus in der »Neuen Welt«, haben in ganz Lateinamerika indigene Verbände protestiert. In Mexiko-Stadt (Bild) demonstrierten Mitglieder einer indigenen Gemeinschaft am Mittwoch (Ortszeit) vor dem sogenannten Antidenkmal, das den »kämpfenden Frauen« gewidmet ist. Mexikanische Aktivistinnen hatten im vergangenen Jahr auf dem Sockel einer zuvor entfernten Statue von Kolumbus eine lila bemalte Metallstatue aufgestellt: ein kleines Mädchen mit trotzig erhobener Faust, in die das Wort »Justicia« eingraviert ist (jW)