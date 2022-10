Twitter überprüft Praxis zu Sperrung von Konten

San Francisco. Twitter überarbeitet einem Medienbericht zufolge seine Richtlinien für die dauerhafte Sperrung von Nutzern. Der Kurznachrichtendienst habe untersucht, ob es andere Möglichkeiten gebe, die Sperre als härteste Strafe für Regelverstöße zu ersetzen, berichtete die Financial Times am Mittwoch. Dies könne im Zusammenhang damit stehen, die Vorgehensweisen in Einklang zu bringen mit der Vision, die Elon Musk für die Social Media Plattform hat. Der Tesla-Chef will den Kurznachrichtendienst für 44 Milliarden US-Dollar kaufen und hatte bereits im Mai Änderungen an den Praktiken zur Moderation von Inhalten auf Twitter versprochen. (Reuters/jW)