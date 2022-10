Verwaltungsratsvize von MDR lässt Amt ruhen

Leipzig. Ein Verwaltungsratsmitglied beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) lässt für die Prüfung einer möglichen Interessenkollision aktuell sein Amt ruhen. Das Gremienbüro teilte auf Anfrage der dpa am Dienstag mit, dass die Verwaltungsratschefin dies in der Rundfunkratssitzung am Montag bekanntgemacht habe. Demnach hatte ihr Vize Friedrich Vogelbusch sein Gremium darüber informiert, dass ein Beratungsunternehmen, für das er als Partner tätig sei, Rundfunkanstalten aus dem ARD-Verbund als Kunden und er zudem um eine Prüfung des Sachverhalts gebeten habe. (dpa/jW)