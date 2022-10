Ein Land steht Kopf

IMAGO/ANP Der Protest der niederländischen Bauern gegen die Landwirtschaftspolitik der Regierung richtet sich auch gegen das Königspaar Willem-Alexander und Maxima (hier in der Provinz Noord-Brabant, 15. September 2022)

Energiekrise, Stickstoffkrise, Kaufkraftkrise und die Krise auf dem Wohnungsmarkt. Die Niederlande befinden sich im Krisenmodus. Im September stieg die Inflation im Vergleich zum Vorjahr um 14,5 Prozent. Die Folge: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger verlieren das Vertrauen in die Fähigkeit der Regierung, das ökonomische Dickschiff Niederlande sicher durch den schweren Sturm zu bringen, der gerade aufzieht.

Das war vor vier Wochen auch am Prinsjesdag deutlich zu sehen und vor allem zu hören. Der Prinsjesdag ist ein Feiertag für die Fans der niederländischen Monarchie. Königin und König fahren in Den Haag mit der Kutsche vom Schloss Noordeinde zum Parlament, um dem Volk den Haushaltsentwurf der Regierung für das kommende Jahr offiziell vorzustellen. Normalerweise jubeln Tausende Menschen dem Königspaar am Wegesrand zu. Friede, Freude, Eierkuchen allerorten. Doch diesmal mischten sich laute Trillerpfeifen und Buhrufe unter den Jubel. Nicht wenige zeigten den Royals sogar den Mittelfinger. Das habe es noch nie gegeben, bemerkten die Kommentatoren des niederländischen Fernsehens, das live übertrug.

Nerven blank

Einen Tag später, am 21. September, debattierte das Parlament über den Haushalt 2023. Es wurde eine denkwürdige Debatte. Der Rechtspopulist Geert Wilders war in Höchstform und las der Regierung wortgewaltig die Leviten. Das Kabinett saß fast benommen auf der Regierungsbank und ließ die Tirade über sich ergehen. Dann kam es zum Eklat: Der rechtsradikale Thierry Baudet, der mit Wilders um die Führung rechtsaußen konkurriert, behauptete, die linksliberale Finanzministerin Sigrid Kaag sei in den 1980er Jahren während ihrer Studienzeit am St. Anthony’s College in Oxford von Maoisten, Marxisten und prosowjetischen Lehrern unterrichtet worden. Das College, dessen Direktor lange Zeit der deutsch-britische Soziologe Ralf Dahrendorf war, sei außerdem bekannt dafür, dass es ein Rekrutierungszentrum für ausländische Geheimdienste gewesen sei.

Kaag verließ empört den Plenarsaal, die anderen Kabinettsmitgliedern folgten ihr. Zum Schluss ging auch Ministerpräsident Mark Rutte. Die Sitzung wurde unterbrochen, Baudet erhielt Redeverbot. »Ein einzigartiges Ereignis in der parlamentarischen Geschichte«, kommentierte der Historiker Bert van den Braak von der Universität Maastricht den Vorgang im öffentlich-rechtlichen Sender NOS. »Dass ein komplettes Kabinett die Sitzung verlässt, ist meines Wissens noch nie vorgekommen. Selbst das Verlassen eines einzelnen Ministers während einer Debatte ist einzigartig«. Die wenig souveräne Reaktion des Kabinetts machte vor allem deutlich, wie blank die Nerven bei der Regierungsmannschaft inzwischen liegen. Die rechte Opposition konnte die Debatte hingegen als Erfolg verbuchen. Wilders und Baudet hatten die Regierung vorgeführt.

Die wachsende Nervosität von Rutte und Co. ist verständlich. Es rumort gewaltig in der Bevölkerung. Die aktuellen Umfrageergebnisse sind mies. Wären in Kürze Parlamentswahlen, würde die Vier-Parteien-Koalition von Ministerpräsident Rutte die Mehrheit wohl deutlich verfehlen. Selten war ein niederländischer Ministerpräsident so unbeliebt wie aktuell der rechtsliberale Rutte, der das Land in unterschiedlichen Konstellationen seit 2010 regiert.

Wer in diesen Tagen durch die Niederlande reist, sieht an vielen Orten auf den Kopf gestellte rot-weiß-blaue Landesflaggen. Sie wehen in Vorgärten, stehen in langen Reihen an den grasgrünen Wiesen der Bauernhöfe, flattern hoch oben von Ampeln und Laternen. Auch die Menschen, die am Prinsjesdag ihren Unmut äußerten, hatten sie dabei. Neben den Autobahnen liegen hier und da hohe Heuhaufen, die anscheinend nur darauf warten, in Brand gesetzt zu werden, was in diesem Sommer immer wieder geschehen ist.

Auf hoher See signalisierte die umgedrehte Fahne früher, dass sich ein Schiff in Seenot befand. Heute funken die Bauern SOS. Sie sollen den CO2-Ausstoß bis 2030 deutlich reduzieren, damit die Niederlande die international festgelegten Klimaziele erreichen. Dazu hat das höchste Gericht die Regierung verpflichtet. Das bedeutet: Die Regierung muss an die großen Umweltsünder ran: die Industrie und die Landwirtschaft.

Nur wenn sie es schafft, dort den Stickstoffausstoß drastisch zu vermindern, kann sie zum Beispiel ihr ebenfalls stickstoffintensives Wohnungsbauprojekt durchziehen, das dringend notwendig ist, weil in den Niederlanden aktuell mindestens 300.000 Wohnungen fehlen. Vor allem auf dem sozialen Wohnungsmarkt herrschen ungekannte Zustände. Wer eine bezahlbare Wohnung sucht, steht nicht Monate, sondern Jahre auf den Wartelisten. Auf dem freien Markt sind die Mieten selbst für Normalverdienende kaum aufzubringen. Junge Leute müssen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bei den Eltern wohnen bleiben, Studierende ihr Studium aufschieben, weil sie am Studienort keine Bleibe finden.

Bauernlegen für die Umwelt

Irgendwer muss also Opfer bringen und drastisch Stickstoff einsparen. Die Alternativen sind: bezahlbare Wohnungen oder billige Steaks und Grillwürstchen. Denn eines ist glasklar: Der Viehbestand in den Niederlanden gehört zu den höchsten weltweit. Die Regierung will ihn mittelfristig halbieren. Die Landwirtschaft produziert nämlich nicht nur für den heimischen Markt, sondern vor allem für den Export. »Wir ackern für Deutschland!« war jahrelang der eingängige Werbespruch der niederländischen Bauern.

Die Regierung schickt nun Johan Remkes als Schlichter in die eskalierende Schlacht mit den Landwirten. Er ist Mitglied in Mark Ruttes Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) und war einige Jahre Innenminister, bekleidet aber seit geraumer Zeit keine hohen politischen Ämter mehr. Am Mittwoch legte er seinen ersten Bericht vor, in dem er eine »Kluft zwischen Stadt und Land« feststellte. Er kritisierte die abwertende Art und Weise, mit der »Politik, Medien und kulturelle Avantgarde« den ländlichen Raum betrachten. Die Bauern fühlten sich »als Verlierer in die Ecke gedrängt« und klagten über mangelndes Mitgefühl der Regierung, so Remkes. Die Politik in Den Haag müsse dringend raus aufs platte Land. Zuhören und reden. »Und das in der richtigen Tonlage«, zitierte ihn vergangene Woche der Sender NOS.

Remkes machte aber auch deutlich, dass es ohne einschneidende Veränderungen in der Landwirtschaft nicht gehe. Innerhalb eines Jahres müssten 500 bis 600 große, industrielle Viehbetriebe schließen, die in der Nähe von Naturschutzgebieten liegen. Er hofft, dass sich genügend Bauern finden, die ihren Hof freiwillig aufgeben und durch den Staat entschädigt werden. Die Regierung stellt 7,4 Milliarden Euro bereit, um Bauern aus ihren Höfen herauszukaufen. Sollte das nicht gelingen, dürften aber auch Enteignungen kein Tabu sein.

Dagegen kündigte die Farmers Defence Force (FDF) umgehend Widerstand an. »Die Enteignung von Bauern muss vom Tisch. Wir werden das nicht zulassen«, sagte Mark van den Oever laut »RTL Nieuws« vergangenen Donnerstag nach einem Treffen der Gruppe. Die Schließung von Betrieben dürfe nur auf freiwilliger Basis geschehen. Bei den Bäuerinnen und Bauern herrsche ein Gefühl von »Ohnmacht, Wut und Frustration«, so van den Oever. Von Aktionen sieht die FDF vorerst noch ab. Sie will erst die Kabinettssitzung vom 14. Oktober abwarten, in der Remkes Bericht Thema sein wird. Sollten danach immer noch Enteignungen vorgesehen sein, dann werde gehandelt. Die Enttäuschung der Landwirte ist durchaus verständlich. Jahrelang hat Den Haag sie angetrieben, mehr Fleisch und Milch zu produzieren. Nun macht die Politik eine Kehrtwende um 180 Grad und lässt die Bauern im Regen stehen.

Neben der Kluft zwischen dem platten Land und der Stadt, gibt es selbstredend auch die zwischen Arm und Reich, zwischen oben und unten. Und die Schere klafft immer weiter auseinander. Die für die Niederlande ungekannt hohe Inflation lässt die Armen weiter verarmen. Die Löhne halten mit der allgemeinen Preissteigerung nicht annähernd Schritt. Die Folge ist ein enormer Verlust an Kaufkraft.

Gasbeben

Die im EU-Durchschnitt sehr hohe Inflation hängt mit den stark gestiegenen Energiepreisen zusammen. Wer hin und wieder Urlaub in einem Ferienhäuschen an der holländischen Nordseeküste macht, wird sicher bemerkt haben, dass in niederländischen Küchen zumeist mit Gas gekocht wird, während in Deutschland der Elektroherd vorherrscht. Auch die Heizungen laufen bei unserem Nachbarn im Westen ganz überwiegend auf Erdgas. Der Strom wird ebenfalls mit Gas produziert. Öl, Kohle und Kernenergie spielen in den Niederlanden eine deutlich geringere Rolle als in anderen EU-Staaten.

Das funktionierte jahrzehntelang hervorragend. Das Land verfügte über billiges Gas aus dem Groningen-Feld, dem größten in Westeuropa. Doch der Luxus hat nun ein Ende, denn die Förderung in Groningen führte zu immer häufigeren und stärker werdenden Erdbeben. Am vergangenen Sonnabend morgen bebte wieder einmal die Erde. Die Stärke lag bei 3,1 auf der Richterskala – ein recht hoher Wert in einer Gegend, in der es ohne Gasförderung im Prinzip überhaupt keine Erdbeben gäbe. »Wir sind aufgewacht, und alles hat gewackelt«, erzählte ein betroffener Einwohner beim Regionalsender RTV Noord. Er habe schon einige Erdbeben erlebt, aber das am Sonnabend sei das bisher schwerste gewesen, so sein subjektives Gefühl. Bis zum Nachmittag gingen fast hundert Schadensmeldungen bei den Behörden ein.

Aufgrund der seit langem anhaltenden Proteste hat die Regierung bereits im vergangenen Jahr entschieden, die Förderung stark zu drosseln und Ende des Jahres komplett einzustellen. Das fehlende Gas muss nun zum extrem hohen Weltmarktpreis importiert werden. Im September stieg der Energiepreis laut dem staatlichen Zentralbüro für Statistik um 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und weil Bauern, Handwerk und Industrie für alles, was sie produzieren, ebenfalls Energie benötigen, steigen auch dort die Preise und damit die Inflation. Eier, Brot, Käse, Kaffee, Kleidung – alles wird deutlich teurer. Viele wissen nicht mehr, wie sie die Miete und die Stromrechnung bezahlen sollen.

Zustände wie in Moria

Rechte Populisten wie Wilders und Baudet wittern instinktsicher ihre Chance und präsentieren der Bevölkerung einen vermeintlich universellen Sündenbock – die Asylsuchenden, die hoffen, in den Niederlanden Schutz vor Krieg und Verfolgung zu finden. Die sogenannte Aufnahmekrise (Opvangcrisis) war im Frühjahr und Sommer für das ganze Land unübersehbar, als Flüchtlinge teilweise wochenlang vor der zentralen Registrierstelle in Ter Apel auf dem nackten Boden unter freiem Himmel nächtigen mussten, weil die Unterkunft hoffnungslos überfüllt war. Die Lage hatte sich seit Mai immer weiter zugespitzt. Erst schliefen einige Dutzend Menschen unter freiem Himmel auf dem Rasen vor dem Tor des Asylzentrums. Dann waren es hundert. Schließlich erreichte ihre Zahl fast tausend.

Normalerweise ist Ter Apel nur eine Übergangsunterkunft. Flüchtlinge, die ihre Formalitäten dort erledigt haben, sollen in anderen Heimen im Land auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten. Diese Plätze stehen aber überhaupt nicht zur Verfügung. In Ter Apel harren sogar bereits anerkannte Asylsuchende aus, die längst in eine eigene Wohnung umgezogen sein sollten. Angesichts der Wohnungsnot ein utopisches Unterfangen. Also bleiben die Menschen länger in Ter Apel, als sie sollten, und belegen die Betten, die eigentlich für diejenigen reserviert sind, die neu in die Niederlande kommen.

Im Moment sollen nach Medienberichten rund 17.000 anerkannte Asylsuchende in Notunterkünften sehnsüchtig auf eine Wohnung warten. »Das Problem ist nicht der hohe Zustrom. Der ist genausohoch wie vorhergesagt. Das Problem ist, dass es keinen Durchstrom gibt«, stellte Gert-Jan Stuivenberg von der nationalen Asylbehörde COA fest. Eine Folge des seit Jahren von der Regierung vernachlässigten Wohnungsbaus.

Die Beschäftigten in Ter Apel waren jedenfalls mit der Situation völlig überfordert. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen verglich im Sommer die humanitären Zustände mit denen im griechischen Flüchtlingslager Moria. Die NGO schickte ein Team von Medizinern zur Hilfe. Die niederländischen Medien und die Öffentlichkeit waren peinlich berührt. Der Ministerpräsident, der gerne sein Gesicht in die Kameras hält, wenn es Erfolge zu vermelden gibt, verkroch sich in Den Haag. Rutte schickte wie üblich, wenn es schlecht läuft, seinen Fußtrupp vor, in diesem Fall den Staatssekretär für Asyl und Migration, Eric van der Burg, und Wohnungsbauminister Hugo de Jonge.

»Ich habe in Ter Apel wieder mit eigenen Augen gesehen, wie dringlich die Situation ist«, beschwor van der Burg laut NOS Anfang September die Kommunen. Er holte sich aber Absage auf Absage. Wenn es doch Kommunen gab, die Flüchtlinge aufnehmen wollten, dann hieß es, es sollten gefälligst Frauen und Kinder aus der Ukraine sein. Die Bürgermeister weigerten sich beharrlich, andere Asylsuchende aufzunehmen. Aus Angst, die lokale Bevölkerung könnte – wie mancherorts geschehen – Gift und Galle spucken. Wie im Dörfchen Albergen unweit von Almelo. Dort kaufte der Staat ohne Wissen des Stadtrats ein Hotel, um darin Flüchtlinge unterzubringen. Als die Aktion öffentlich wurde, protestierten die Einwohnerinnen und Einwohner tagelang. Im Eingang des noch fast leeren Hotels wurde sogar ein Brand gelegt, der aber zum Glück wenig Schaden verursachte. Die ehemalige Besitzerin des Hotels zog – vom Aufruhr in ihrer Nachbarschaft offenbar erschrocken – ohne Erfolg vor Gericht, um den Verkauf rückgängig zu machen. Auch in Albergen waren bei den Protesten übrigens die umgedrehten niederländischen Flaggen zu sehen.

Die Gemeinde Goes auf Zeeland war so ziemlich die einzige, die bereit war, vorübergehend 400 Flüchtlinge in einer Veranstaltungshalle unterzubringen. Nordwestlich von Groningen wurde im Ort Zoutkamp außerdem behelfsmäßig ein zweites Aufnahmezentrum für bis zu 700 Menschen eingerichtet. Sie schlafen gemeinsam in großen Zelten in Stockbetten ohne jede Privatsphäre. Das einzige, was der Regierung als Lösung einfiel: den Familiennachzug für Asylsuchende von außerhalb der Ukraine bis auf weiteres auszusetzen.

Die Lage in Ter Apel entspannte sich tatsächlich ein wenig. Aber nur kurzfristig. Aktuell schlafen dort erneut einige Asylsuchende draußen. Die Hilfsorganisation Vluchtelingenwerk Nederland verteilte vor zwei Wochen Zelte an die unfreiwilligen Camper. Am Donnerstag feierte die NGO einen kleinen Sieg vor dem Gericht in Den Haag. Die Richter gaben dem Antrag des Vluchtelingenwerk auf eine einstweilige Verfügung statt. Alle Asylsuchende haben nun das Recht auf einen überdachten Schlafplatz, Wasser, Nahrung und Zugang zu sauberen Sanitäreinrichtungen. Das Gerichtsurteil verlangt außerdem, dass Eltern mit Babys, Menschen, die medizinische oder psychische Probleme haben, und hochschwangere Frauen umgehende an passende Orte verlegt werden müssen. Das Gericht gibt den Behörden dafür zwei Wochen Zeit. Darüber hinaus befinden sich rund 300 alleinreisende Minderjährige in Ter Apel. Offiziell hat das Asylzentrum aber nur Platz für 55. Die überzähligen müssen, so das Gericht, innerhalb von 14 Tagen in eine geeignete Einrichtung für Kinder verlegt werden.

Ferner muss der Staat innerhalb von neun Monaten für ein Zimmer für maximal fünf Personen und »mindestens vier Quadratmetern pro Person« sorgen, was nicht gerade viel Platz ist. Das Zimmer müsse über eine abschließbare Tür und ein Fenster verfügen, das geöffnet werden kann. Vluchtelingenwerk begrüßte das Urteil zwar, sah aber keinen Grund zu übermäßiger Freude. »Es ist traurig, dass für etwas Grundsätzliches wie eine humane Unterbringung ein Gerichtsurteil nötig ist«, sagte der Vorsitzende der NGO, Frank Candel, am Donnerstag gegenüber NOS. »Wir sind schon glücklich, wenn kein einziger Asylsuchender mehr in einem Zelt, einer Sport- oder Veranstaltungshalle schlafen muss.«

Die Organisation verlangte auch, dass in den Niederlanden alle Flüchtlinge gleich behandelt werden. Die Unterbringung ist nach Ansicht der NGO für aus der Ukraine Geflohene besser als für Asylsuchende aus anderen Ländern. Diese Forderung wies das Gericht zurück. Die Situation der Ukrainerinnen und Ukrainer sei gegenüber anderen Asylsuchenden unterschiedlich zu bewerten.

»Die Sorgen, die Vluchtelingenwerk vorgebracht hat, sind auch unsere Sorgen«, kommentierte Staatssekretär van den Burg das Urteil. »Im Moment bieten wir Asylsuchenden nicht das, was wir in früheren Jahren bieten konnten. Das sehen wir auch.« Wie die niederländische Asylbehörde das Urteil in so kurzer Zeit umsetzen soll, ist indes völlig offen. »Für uns ist das wichtigste, dass Minderjährige schutzbedürftig sind und eine humane Betreuung in einer sicheren Umgebung verdienen«, zitierte NOS van den Burg. Er will die Kommunen nun noch einmal eindringlich um Hilfe bitten, bis zum 1. Januar 1.700 zusätzliche Aufnahmeplätze für minderjährige Asylbewerber zu schaffen, die ohne Begleitung in die Niederlande gekommen sind. Falls das nicht geschehe, müssten diese Jugendlichen draußen schlafen. »Ich fordere Sie daher alle auf, diesen absoluten Tiefpunkt zu verhindern«, so van den Burg.

Schiffe gechartert

Vielleicht kann das Chartern von Kreuzfahrtschiffen ein Teil der Lösung sein. Zwei haben inzwischen in den Niederlanden festgemacht. Am 4. Oktober gingen in Amsterdam die ersten einhundert Asylsuchenden an Bord der »MS Galaxy«. Bis zu 1.500 Menschen sollen hier für höchstens ein halbes Jahr leben, meldete die Nachrichtenagentur ANP. Die Umgebung außerhalb des Schiffs ist alles andere als idyllisch. Die Flüchtlinge blicken auf Kräne und Öltanks. Auf der vielbefahrenen A 10 rauschen in unmittelbarer Nähe Tag und Nacht Autos und Lastkraftwagen vorbei. Ablenkung und Amüsement sucht man hier vergeblich. Selbst der nächste Supermarkt ist meilenweit entfernt. Immerhin stellt die Stadt einen Pendelbus in die Innenstadt bereit.

Das zweite Schiff, die »MS Silja Europa«, liegt schon ein paar Tage länger in Velsen-Noord. In unmittelbarer Nähe des riesigen Stahlwerks von Tata Steel. Anfang der Woche luden einige Asylsuchende auf Tik Tok Videos vom Leben auf dem Kreuzfahrtschiff in Velsen hoch. Alle zeigten sich glücklich, den unmenschlichen Zuständen im Aufnahmezentrum in Ter Apel entkommen zu sein. Endlich ein Bett, saubere Toiletten und drei Mahlzeiten am Tag. Die Kinder können auf dem Schiff zur Schule gehen. In Ter Apel gab es das alles nicht.

Ein Bordarzt kümmert sich um die medizinische Versorgung. Das ist auch nötig, denn die Flucht hat viele Asylsuchende gesundheitlich schwer mitgenommen. Und manche, die gesund in die Niederlande kamen, sind in Ter Apel krank geworden. Eine Handvoll Geflüchteter leidet unter ansteckender Krätze, die in vielen Asylheimen vorkommt, berichtete der Regionalsender NH Nieuws am vorletzten Sonntag. Auch in Ter Apel sei die Krankheit wegen der unhygienischen Zustände ein Problem gewesen.

Rassistische Hetze

Die Videos der Asylsuchenden brachten den rechtspopulistischen Furor gehörig in Wallung. »Sie fressen (O-Ton Wilders; G. H.) einen halben Apfelkuchen zum Nachtisch. Nach einem Abendessen mit Fleisch, Kartoffeln, Reis und verschiedenen Gemüsesorten. Auf unsere Kosten. Während niederländische Familien mit Kindern Mahlzeiten ausfallen lassen und sich ihre Lebensmittel nicht mehr leisten können. Schande!« schürte Rechtsausleger Geert Wilders auf Twitter den Sozialneid. Ein Tik Toker aus Syrien antworte Wilders: »Wir sind wegen des Krieges gekommen, genau wie die Ukrainer. Wir haben nur um einen Zufluchtsort für uns gebeten.« Was Wilders natürlich vergaß zu erwähnen: Die meisten Einrichtungen auf dem riesigen Schiff wie zum Beispiel das Schwimmbad, die Ladengeschäfte oder die Sauna sind geschlossen. Natürlich auch das Casino, aber dafür haben die Menschen an Bord ohnehin kein Geld.