X Verleih Hat hier mal Augen für das Richtige: Passfälscher Cioma Schönhaus (Louis Hofmann)

Frei adaptiert nach den gleichnamigen Erinnerungen von Cioma Schönhaus setzt das Biopic »Der Passfälscher« dem jüdischen Grafiker zum 100. Geburtstag ein Denkmal. Es hat zwei schwere Mängel: Es fehlte an Mut und den handwerklichen Mitteln.

Man befindet sich in Berlin im Jahr 1942: Cioma Schönhaus (Louis Hofmann) ist 21 Jahre alt, sieht gut aus, ist voller Tatendrang – und jüdischer Herkunft. Statt sich vor den Nazis zu verstecken, flüchtet er. Nach vorn, ins Rampenlicht. Er hat nämlich ein außergewöhnliches Talent, kann vorzüglich Dokumente fälschen. Diese Fähigkeit setzt er ein, sich und andere vor dem Zugriff der Nazis zu schützen. Nachahmung und Täuschung perfektioniert er zusammen mit seinem Freund Det Kassriel (Jonathan Berlin). Seine eingeweihte Freundin Gerda (Luna Wedler) unterstützt ihn bei den ziemlich gefährlichen Unternehmungen. Denn: Je mehr Menschen die drei Freunde vor der Deportation bewahren, desto auffälliger werden sie, desto enger zieht sich die Schlinge zu. Was als Tanz auf dem Vulkan den Stoff für einen fabelhaften Film hätte abgeben können, wird angesichts des Ausmaßes der Bedrohung durch die Nazis – Folter, Verschleppung, Mord – deutlich zu harmlos dargestellt.

Der historische Cioma Schönhaus (28.9.1922–22.9.2015) sah sich nach eigenen Angaben als eine Art Playboy. Gespielt wird er von dem in Bergisch-Gladbach geborenen, einstigen Tom-Sawyer-Kinderdarsteller Louis Hofmann, der die Rolle viel zu profillos anlegt. Im Grunde erschöpft sich alles darin, dass er nur für die attraktive Luna Wedler (bekannt aus »Je suis Karl«) Augen im Kopf hat.

Auch wenn sich »Der Passfälscher« auf der Liste der deutschen Vorschläge für die Oscar-Nominierung in der Kategorie bester internationaler Film 2023 befindet, fehlen Regisseurin Maggie Peren die inszenatorischen Mittel. Zu ihrem unterentwickelten Drehbuch gesellt sich die mangelhafte Ausstattung: 90 Prozent des Films spielen in vier bis fünf Innenräumen. Mehr als eine winzige Kopfsteinpflasterstraße gab das Budget für den Dreh in Coronazeiten offenbar nicht her, so dass Berlin im Winter 1942 kaum erkennbar ist. Ebensowenig wie die Gefahr, in der sich die verbliebene jüdische Bevölkerung Berlins befand.