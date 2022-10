Einigung führt zu Streit

Ayal Margolin/JINI via Xinhua/IMAGO Sollte beachtet werden: Warnhinweis in Küstennähe am maritimen Grenzverlauf (Rosh Hanika, Israel, 7.10.2022)

Israels Verhandlungen mit dem Libanon über den Grenzverlauf im östlichen Mittelmeer bleiben Wahlkampfthema im Land. Die Äußerungen beider Seiten am Dienstag, dass eine Einigung erreicht sei, haben kurz vor dem 1. November die Gegensätze zwischen den Lagern der israelischen Politik verschärft. Der frühere Langzeitregierungschef und derzeitige Oppositionsführer Benjamin Netanjahu sagte, das Abkommen – über dessen Inhalt bisher wenig bekannt ist – sei »eine historische Kapitulation« vor Hisbollah und deren Führer Hassan Nasrallah. Die von ihm geführten Regierungen hätten sich ein Jahrzehnt lang nicht vor Nasrallah gebeugt. Dann sei Jair Lapid gekommen und habe sich innerhalb von drei Monaten allen Forderungen der Hisbollah vollständig unterworfen. Mit dem Vorwurf der »historischen Kapitulation« bezog Netanjahu sich auf Lapids Aussage, das Abkommen sei »eine historische Errungenschaft, die Israels Sicherheit stärkt, der israelischen Wirtschaft Milliarden bringt und Stabilität an der Nordgrenze sichert«.

Nir Barkat, ein einflussreicher Abgeordneter von Netanjahus Likud-Partei, zweifelte in einem Interview an, ob Lapid, der die Regierung nur geschäftsführend bis zur Wahl leitet, überhaupt berechtigt sei, eine derartige Vereinbarung zu unterschreiben. Im Kabinett wird die scharfe Verurteilung der mit US-amerikanischer Vermittlung erreichten Einigung vor allem durch Innenministerin Ajelet Schaked repräsentiert. Sie droht, gegen das Abkommen zu votieren, falls es nicht im Parlament, der Knesset, zur Abstimmung gestellt wird. Schaked tritt zur Wahl als Vorsitzende der rechtsextremen, orthodoxen Partei Das Jüdische Haus (Habajit Hajehudi) an, die nach allen Umfragen keine Chance hat, in die Knesset zu bekommen.

Nach einem Gesetz von 2014 muss jeder Plan, israelisches Territorium abzutreten, von der Knesset mit mindestens 61 Stimmen gebilligt und anschließend in einem Referendum bestätigt werden. Wenn in der Knesset eine sogenannte Supermehrheit – mindestens 80 Stimmen – erreicht wird, kann auf die Volksabstimmung verzichtet werden. Lapid argumentiert jedoch damit, dass das Abkommen nicht Israels souveränes Territorium, sondern nur die von ihm beanspruchte exklusive Wirtschaftszone vor der Küste betrifft.

Der Streit beschäftigt bereits die Gerichte. Generalstaatsanwältin Gali Baharaw-Miara hat am Dienstag bekundet, dass sie eine Abstimmung im Parlament bevorzugen würde, aber dass die Regierung dazu nicht verpflichtet sei.

Gegen Mittag trat am Mittwoch das Kabinett zusammen, das der Einigung mit größter Wahrscheinlichkeit zustimmen wird. Anschließend sollte eine Sitzung der Knesset stattfinden, um die Abgeordneten über den Inhalt der Vereinbarung zu informieren. Mit einer Abstimmung wurde zunächst nicht gerechnet.

Über den Verlauf ihrer Seegrenze verhandeln Israel und Libanon schon seit mindestens zehn Jahren unter Vermittlung der USA. Die Schwierigkeiten liegen darin begründet, dass sich in dem umstrittenen Gebiet mehrere Erdgasfelder befinden. Das »Karisch« genannte Feld, das zeitweise auch vom Libanon beansprucht wurde, war aus israelischer Sicht niemals Verhandlungsgegenstand. Dem Libanon bleibt das kleinere und möglicherweise nicht sehr ergiebige Erdgasfeld »Qana«. Am künftigen Ertrag soll Israel den bisherigen Meldungen über die Einigung zufolge beteiligt werden.