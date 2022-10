Stillstand am Dock

Dave Rushen/imago images/ZUMA Wire Der Ausstand am Hafen in Liverpool soll mindestens bis zum 17. Oktober dauern

Der Arbeitskampf der britischen Hafenarbeiter spitzt sich zu. Nach nur einer Woche Streikpause traten am Dienstag die Beschäftigten am Frachthafen in Liverpool erneut in den Ausstand. Er soll mindestens eine Woche bis zum 17. Oktober dauern. Auslöser war, dass das Unternehmen zuvor 132 Angestellten ein Kündigungsschreiben zugestellt hatte – knapp 15 Prozent der Belegschaft.

Vom 19. September bis 3. Oktober hatten mehr als 1.000 Liverpooler Hafenarbeiter gestreikt. In einer Stellungnahme kritisierte die Gewerkschaft Unite nun das Vorgehen des Unternehmens. Der »verzweifelte Versuch« der Unternehmensführung zeige, dass es im Arbeitskampf nun nicht mehr nur um Lohnerhöhungen, sondern um die Sicherung von Arbeitsplätzen gehe: »Wirtschaftlich ergeben die Entlassungen keinen Sinn, denn der Hafen plant zu expandieren. Der Schritt soll einfach dazu dienen, die Beschäftigten einzuschüchtern, die in einem langandauernden Lohnstreit rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen ergreifen.«

Millionen ausgezahlt

Unite-Generalsekretärin Sharon Graham fügte hinzu: »Der Plan von Peel Ports ist es, auf Kosten seiner Arbeiter und ihrer Familien noch mehr Profit anzuhäufen. Es ist ein verzweifelter Versuch, die Arbeiter einzuschüchtern, der nicht funktionieren wird.«

Peel Ports, Mutterkonzern der Mersey Docks and Harbour Company (MDHC), die den Liverpooler Hafen besitzt und verwaltet, hat kürzlich einen Rekordgewinn vor Steuern von 141 Millionen Pfund gemeldet, so Unite. Der Konzern habe außerdem in den vergangenen fünf Jahren mehr als 300 Millionen Pfund an Dividenden ausgezahlt. Der bestbezahlte Manager erhielt im Jahr 2021 Gehälter und Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen Pfund – ein Anstieg von 1,6 Millionen Pfund zum Vorjahr.

Arbeiter und Unite fordern mit dem einwöchigen Streik erneut einen Lohnzuwachs in Höhe der Inflation, die in Großbritannien im vergangenen Monat bei 12,3 Prozent lag. MDHC hat aber schon den Tarifvertrag von 2021 nicht eingehalten und etwa eine versprochene Gehaltsrevision nicht durchgeführt, was zuletzt 1995 geschah, und eine Vereinbarung zur Verbesserung der Schichtpläne nicht eingehalten, so Unite

Auch im größten britischen Frachthafen Felixstowe sind die Arbeiter seit Monaten immer wieder im Ausstand. Über die beiden Häfen in Felixstowe und Liverpool werden 60 Prozent des britischen Warenverkehrs abgewickelt. Bereits jetzt führen die Streiks zu enormen Verzögerungen, die zumindest bis ins Weihnachtsgeschäft reichen werden. Und eine Einigung zwischen Gewerkschaften und Unternehmen ist nicht in Sicht.

Weitere Arbeitskämpfe

Andere Sparten der Unite-Gewerkschaft führen derzeit ebenfalls Arbeitskämpfe. Gemeinsam mit den neuerlichen Streiks der Eisenbahner seit Anfang Oktober ist in Großbritannien besonders der öffentliche Verkehr von gewerkschaftlichen Aktionen betroffen. Mehr als 250 Busfahrer, Reinigungskräfte, Ingenieure und kaufmännische Arbeitskräfte von Hull Stagecoach traten am vergangenen Freitag in den Streik. Er soll bis Ende Dezember dauern, also die Weihnachtsfeiertage einschließen.

Am 21. Oktober werden außerdem 100 Busfahrer von Arriva in Northumberland in den Streik treten. Bis zum 11. November haben die 2.500 Fahrer der Londoner Metroline die Möglichkeit, über einen Streik abzustimmen. Ihnen wurde vom Unternehmen eine Gehaltserhöhung von nur 5,5 Prozent angeboten.

Sharon Graham gibt sich derweil weiterhin kämpferisch. Auf Twitter schrieb sie: »Großbritanniens wirkliche Krise sind nicht steigende Preise, sondern eine Epidemie ungehinderter Profitgier.«