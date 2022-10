Bericht: Türkei verstößt gegen Chemiewaffenverbot

Charles M. Vella/ZUMA Wire/IMAGO Protestaktion in Den Haag (Mai 2022)

Zu einem von IPPNW veröffentlichten Bericht zu Chemiewaffeneinsätzen im Nordirak heißt es in einer Pressemitteilung der ärztlichen Friedensorganisation vom Mittwoch:

Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW hat heute einen Bericht über mögliche Verletzungen des Chemiewaffenverbots durch die Türkei bei Angriffen auf kurdische Zivilist*innen und Kämpfer*innen der PKK im Nordirak veröffentlicht. Demnach gebe es Hinweise, die den Verdacht in Teilen bestätigten. Der Bericht fordert eine sofortige, unabhängige internationale Untersuchung, um dem Verdacht weiter nachzugehen und künftige Verletzungen des Chemiewaffenverbotes durch die Türkei mit Maßnahmen im Rahmen der Vereinten Nationen zu verhindern.

Seit über einem Jahr gibt es Vorwürfe von kurdischer Seite, die Türkei habe Chemiewaffen eingesetzt. Deutliche Belege gab es dafür bisher nicht – auch indirekte Hinweise für diese Behauptung fehlten. Diese wurden nun durch eine Delegation der IPPNW aus Deutschland und der Schweiz geliefert. In ihrem heute veröffentlichten Bericht verweisen die Autoren auf den Einsatz von Tränengas sowie Hinweise auf improvisiert produzierte chemische Agenzien wie Chlorgas. (…)

Angesichts dieser Verletzung könnten die Mitgliedstaaten der CWC unter Berufung auf Artikel IX Absatz 1 der Konvention entsprechende Konsultationen mit der türkischen Regierung aufnehmen. Im Rahmen der Vereinten Nationen könnten zudem Maßnahmen ergriffen werden, um künftige Verletzungen des Chemiewaffenverbotes durch die Türkei zu verhindern.

Hinweise auf einen möglichen Einsatz von improvisiert produzierten chemischen Agenzien wie Chlorgas verlangten darüber hinaus eine umgehende Untersuchung aller Vorwürfe. So seien die bestehenden Hinweise zwar nicht ausreichend für einen tatsächlichen Beweis von Chemiewaffeneinsätzen, jedoch hinreichend stark, um eine unabhängige internationale Untersuchung durch die OPCW zu rechtfertigen. Es liege nun in der Verantwortung der Mitgliedstaat der OPCW, diese zu beantragen.

Zur Demonstration »Jenuch is Jenuch« am Dienstag in Magdeburg teilten die Veranstalter am Mittwoch mit:

Unter dem Motto »Jenuch is Jenuch! Runter mit den Preisen, rauf auf die Straße!« sind am Dienstag abend 350 Menschen dem Aufruf zahlreicher Magdeburger Gruppen gefolgt und für eine soziale und ökologische Krisenlösung auf die Straße gegangen. Aufgerufen hatten unter anderem Jugendverbände von Gewerkschaften und Parteien, das Landesjugendwerk der AWO sowie Sozial- und Klimagruppen. Gemeinsam fordern sie mehr Verteilungsgerechtigkeit, Entlastungen für die am stärksten betroffenen Menschen sowie eine sozial gerechte Verkehrswende und Beschleunigung der Energiewende.

Ein gelernter Zerspaner sprach über seine Situation: »Viele von uns wissen nicht mehr, wie sie ihren Alltag bestreiten sollen. Sollen wir beim Essen, beim Duschen oder doch lieber beim Heizen sparen? Nach Miete und Einkauf war schon vor der Krise kaum noch was auf dem Konto. Es ist ein Leben von Monat zu Monat.« (…) Ein Auszubildender bei der Deutschen Bahn von der EVG ergänzte: »Die Löhne müssen steigen, gerade auch für uns Azubis. Wir sind keine Hilfsarbeiter und fordern bessere Arbeitsbedingungen. Kein Wunder, dass wir bei diesen Hungerlöhnen einen massiven Personalmangel haben.«