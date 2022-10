Alle reden übers Wetter

Kira Hofmann/photothek/IMAGO Gesundbeter Robert Habeck

Robert Habeck sieht sich als das kleinere Übel. Die Zahlen, die der Wirtschaftsminister am Mittwoch im Rahmen der Herbstprojektion der Bundesregierung vorstellte, seien zwar schlecht, denn im dritten und vierten Quartal werde die Wirtschaft schrumpfen und 2023 mit einem Rückgang des BIP um 0,4 Prozent endgültig in die Rezession stürzen. Hätten Habeck und seine Kabinettskollegen jedoch gänzlich auf russische Gasimporte verzichtet, stünde ein Absturz um bis zu neun Prozent des Bruttoinlandsprodukts bevor. Nur weil sich die Regierung in ihrer ganzen Weitsicht »erfolgreich« gegen die »Destabilisierungsversuche« Moskaus gewehrt habe, sei Schlimmeres verhindert worden. Eine Alternative zum Wirtschaftskrieg gegen Russland kommt der Regierung nicht in den Sinn.

Für sein Wirtschaftsharakiri erhält Habeck Zuspruch aus Washington. Die Vereinigten Staaten freuen sich über die Selbstdegradierung ihres unmittelbaren Konkurrenten. Kapital verlässt den alten Kontinent und strömt über den Atlantik. US-LNG-Firmen streichen satte Extraprofite ein, während die Aufträge für die Industrie hierzulande schwinden. Der Internationale Währungsfonds will die Krise befeuern. In seinem Weltwirtschaftsausblick mahnt der IWF, Berlin dürfe nicht mit überdimensionierten Hilfsprogrammen die Bemühungen der Zentralbanken konterkarieren: »Das würde den Kampf gegen die Inflation nur verlängern, die Kapitalmarktzinsen weiter nach oben treiben und die Finanzstabilität gefährden«, heißt es in dem Bericht. Es sei vielmehr »an der Zeit, neue Kapitalpuffer in den Staatshaushalten aufzubauen«. Soll heißen: Öffentliche Mittel sind nicht für die Ärmsten da. Die Krisenlasten müssen auf die Bevölkerung abgewälzt werden.

Verantwortung weist man in Washington und Berlin von sich. Erst der Klimawandel, dann Covid-19 und jetzt noch der Ukraine-Krieg: Für IWF-Chefin Kristalina Georgiewa handelt es sich um »externe Schocks« und nicht um einen Ausdruck der tiefen kapitalistischen Krise. Diese höheren Mächte könnten die BRD in die Bredouille bringen: »Besonders kalte Temperaturen oder eine unzureichende Verringerung der Gasnachfrage in diesem Herbst könnten eine Energierationierung während des Winters in Deutschland erzwingen«, schreiben die IWF-»Experten«. Die Auswirkungen auf die Industrie könnten so groß sein, dass die Wirtschaft im gesamten Euro-Raum in Mitleidenschaft gezogen würde. Auch Habeck hofft auf gutes Wetter. Wenn es nicht allzu kalt wird und die Privathaushalte auf 20 Prozent ihres bisherigen Gasverbrauchs verzichten, bestünde eine gute Chance, dass seine Strategie aufgeht.