Krise keineswegs beigelegt

Zwei Frauen mit der »Estelada«, der Fahne der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung, in Girona (2.10.2017)

Katalonien hat seit Montag eine neue Regierung. Zwar verbleibt Pere Aragonès von der sozialdemokratischen Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) als Regierungschef im Amt, allerdings wurden sieben Minister sowie die Vizechefin der Regionalregierung ausgetauscht. Der Grund: Die rechtsliberale Junts per Catalunya (JxCat) verließ die Koalition, Aragonès führt fortan eine Minderheitsregierung an.

In einer Mitgliederbefragung hatte sich die Basis von JxCat mit 55,73 Prozent für einen Ausstieg aus der Regierung ausgesprochen. Fast 80 Prozent der rund 6.500 Mitglieder beteiligten sich an der Abstimmung, deren Ergebnis am Freitag bekanntgeworden war. Der Befragung vorausgegangen war ein Streit zwischen JxCat und ERC über den Weg zu einem unabhängigen katalanischen Staat, der mit der Entlassung des Vizeregierungschefs Jordi Puigneró eskaliert war. Beide Parteien vereint das Streben nach einem unabhängigen Katalonien, darüber hinaus gibt es jedoch wenige Schnittpunkte. Der Bruch der Koalition oder sogar im Raum stehende Neuwahlen lassen das Ziel der Loslösung von Spanien in weite Ferne rücken.

Die Minderheitsregierung ist nun auf gleich mehrere andere Parteien angewiesen, um handlungsfähig zu bleiben. Die ERC stellt lediglich 33 der insgesamt 135 Abgeordneten im katalanischen Regionalparlament. Auf Twitter bezeichnete Aragonès sein neues Kabinett am Sonntag als »eine Regierung für ein ehrliches Katalonien, die dem Willen von 80 Prozent der Bürger entspricht«. Die Politiker, die die freigewordenen Ministerposten besetzen, kommen von Parteien wie dem PSC – katalanischer Ableger des sozialdemokratischen PSOE, dem auch Spaniens Premier Pedro Sánchez angehört –, Podem – Ableger der spanischen Linkspartei Podemos, die ebenfalls Teil der Madrider Koalitionsregierung ist – sowie von der liberalen Convergencia.

Das kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es erhebliche Meinungsverschiedenheiten zwischen ERC und PSC gibt – trotz ihrer nominell sozialdemokratischen Ausrichtung. Das zeigt sich insbesondere an den Diskussionen über den Haushalt 2023. Bei der Abstimmung ist die ERC auf die Stimmen des ebensostark im Parlament vertretenen PSC angewiesen, sonst droht inmitten der wirtschaftlichen und sozialen Krise eine Verzögerung von Auszahlungen.

Am Wochenende erklärte ERC-Chef Oriol Junqueras trotzdem, seine Partei wolle keine Vereinbarung mit dem PSC treffen, da die Partei sich nicht einem »Ende der Repression« – gegen die katalanische Unabhängigkeitsbewegung – verpflichtet habe. Junqueras weiß, wovon er spricht: Nach dem von Madrid für illegal erklärten Referendum von 2017 wurde der Politiker ins Gefängnis gesteckt, wo er drei Jahre und drei Monate einsaß. Er und fünf weitere Politiker wurden zwar von Sánchez begnadigt. Allerdings sind noch immer Dutzende Verfahren gegen Aktivisten der Unabhängigkeitsbewegung offen, darunter das gegen den ehemaligen Regionalpräsidenten, Carles Puigdemont, der bis vor kurzem noch Chef von JxCat war.

Am Freitag warf Laura Borràs, Vorsitzende von JxCat, Aragonès vor, über »keinerlei demokratische Legitimität« zu verfügen. Die Rechtsliberalen würden von nun an in die Opposition übergehen – Neuwahlen sind keineswegs ausgeschlossen. Am Sonntag legte Borràs nach und erklärte, die Regierung von Arragonès sei bereits »gescheitert«. JxCat wirft der ERC Verrat vor, da der Regionalpräsident an einem Dialog mit der Madrider Zentralregierung festhält, ohne dass Premier Sánchez erkennen ließe, mit einem neuen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien einverstanden zu sein. In Madrid ist die ERC mittlerweile zu einer wichtigen Stütze der Koalitionsregierung geworden.