Nur zehn Prozent der Gewässer intakt

Berlin. In der BRD sind rund 90 Prozent der Flüsse, Seen und Küstengewässer in einem schlechten Zustand, besagt eine Studie, die das Bundesumweltministerium am Mittwoch veröffentlichte. Überall seien Schadstoffe aus Landwirtschaft, Industrie, Bergbau und Privathaushalten zu finden. Nur knapp zehn Prozent der fast 9000 Flüsse, über 700 Seen, knapp 100 Küsten- und Übergangsgewässer und 1.300 Grundwasserkörper seien in einem guten Zustand. Das Ziel der EU, einen solchen Zustand bis 2027 für alle Gewässer zu erreichen, ist laut der Studie kaum erreichbar. (Reuters/jW)