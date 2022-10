Rheinland-Pfalz: Innenminister tritt zurück

Mainz. Nach zuletzt zunehmender Kritik an seinem Verhalten während der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz seinen Rücktritt erklärt. »Heute übernehme ich für in meinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung«, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Mainz. Ministerpräsidentin Dreyer erklärte, Lewentz bleibe »geschäftsführend noch für ein paar Tage im Amt«. Zur Frage nach seinem Vorsitz in der Landes-SPD sagte Lewentz, er sei gewählt bis zum nächsten Parteitag im Jahr 2023. (dpa/jW)