Spendenaffäre holt AfD ein

Müller-Stauffenberg/imago Subtile Selbstbezichtigung? Offenbar wenig beliebtes Wahlplakat in Berlin-Mitte (11.8.2017)

Die Nähe zur besitzenden Klasse bringt der AfD nicht nur Vorteile. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat sich jetzt nach längerer Zeit entschieden, ein Ermittlungsverfahren gegen die Partei wegen mutmaßlich illegal erhaltener Wahlkampfhilfe zu führen. Dabei sind die Vorgänge schon seit geraumer Zeit bekannt. Auslöser waren offenbar neueste Rechercheergebnisse.

Auf der Suche nach Geldgebern hatten der frühere Parteivorsitzende Jörg Meuthen, die heutige Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel und andere führende Köpfe der AfD das Problem, dass die wenigsten der angesprochenen Unternehmer namentlich in Verbindung zur AfD gebracht werden wollten. So sammelte die Werbeagentur Goal AG in der Schweiz Geld von Personen ein, denen es nicht auf eine Spendenquittung ankam. Angeblich wurde dann ein eigens dafür gegründeter Verein beauftragt, »Wahlwerbung« für die AfD zu machen. Durch diese Konstruktion wurden bei verschiedenen Landtagswahlen sogenannte Extrablätter in hunderttausendfacher Auflage an Haushalte verteilt. Dazu kamen Tausende großflächige Wahlplakate.

Tatsächlich aber hatte die Schweizer Agentur Goal anstelle eines Vereins selbst bei Werbefirmen Tausende Plakate für die Unterstützung der AfD gebucht – und damit direkt Wahlkampfhilfe geleistet. Das zumindest geht aus einem Bericht vom Dienstag abend des ZDF-Magazins »Frontal« in Kooperation mit dem Recherchezentrum »Correctiv« hervor. Deren Recherchen, »die den Millionen Euro schweren Spendenskandal der AfD aufgedeckt hatten«, seien auch der Grund für die Aufnahme der Ermittlungen gewesen, heißt es auf der Internetseite zum TV-Beitrag. Dies habe Sebastian Büchner von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft bestätigt. Die Finanzierung von Parteien oder die Unterstützungen aus dem Ausland sind nach dem Parteiengesetz der BRD verboten.

Am 25. September 2021 hatte die ARD berichtet, dass auf dem Konto des Vereins »2016 und 2017 bei der Volks- und Raiffeisenbank Lichtenfels (…) nie mehr als eine vierstellige Summe deponiert war«. Das hatten demnach Recherchen von NDR, WDR und der Zeit ergeben. Die Werbekampagnen hatten jedoch mehrere Millionen Euro gekostet. Unklar ist bis heute, woher das Geld stammt, das die Goal AG in die Unterstützung rechter Parteien steckt. Immer wieder fallen bestimmte Namen in dem Zusammenhang, darunter der des Unternehmens Pharma Wholesale (PWS). Es war auch an den verdeckten Spenden für Alice Weidel beteiligt. Angeblich habe aber auch sie das Geld »nur« weitergegeben.

Die Wahlkampfblätter sind laut Impressum zuerst von einer »Vereinigung zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten« herausgegeben worden. Nach kurzer Zeit wurde das Impressum geändert. Aus der »Vereinigung« ist ein Verein mit Sitz in Stuttgart geworden. Nachdem die Recherchen wohl zu hartnäckig geworden waren, verlegte der Verein einige Jahre später seinen Sitz in die Schweiz und ist angeblich heute nicht mehr aktiv. In dessen Umfeld tauchen immer wieder die gleichen Namen auf, darunter Josef Konrad. Der stand in den ersten Ausgaben der Wahlkampfwerbung »Extrablatt« im Impressum. Der Geschäftsmann betreibt unter dem Namen »Meine Alternative« einen Internetshop, in dem alles zu bekommen ist, was AfD-Herzen höher schlagen lässt. Eng mit dem Verein verbunden ist auch David Bendels. Er begann seine politische Karriere bei der CSU. Um mit der AfD zusammenarbeiten zu können, gründete er die Gruppe »Konservativer Aufbruch«. Bendels war Mitgründer des »Rechtsstaatlichkeit«-Vereins und ist Chefredakteur des Deutschland-Kuriers, einer AfD-nahen Zeitung.

Wahrscheinlich liefen über ihn die Kontakte zu der Schweizer Goal AG. Gegenüber der linken Schweizer Wochenzeitung WOZ gab Brendel jedenfalls zu, sich immer wieder mit dem Goal-Gründer Alexander Segert zu treffen. Ziel der Treffen sei es, »die konservativen-bürgerlichen Kräfte« zusammenzubringen. Da wundert es nicht, dass die Goal AG auch Kampagnen für die Schweizer Volkspartei (SVP) und die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) organisiert hat. Die Agentur hatte auch die Kosten für einen Kongress für den ehemaligen AfD-Spitzenkandidaten Marcus Pretzell übernommen.