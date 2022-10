Warnung vor »Doppelwelle«

Maurizio Gambarini/dpa Corona und Grippe belasten demnächst möglicherweise gleichzeitig das Gesundheitssystem

Vor der anstehenden Grippesaison warnen EU-Gesundheitsexperten vor einer Doppelbelastung durch Corona- und Grippeinfektionen. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, WHO-Regionaldirektor Hans Kluge und die Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC, Andrea Ammon, teilten am Mittwoch mit, man sehe leider Anzeichen dafür, dass eine neue Infektionswelle in Europa begonnen habe. Angesichts der erwarteten Grippewelle im Herbst und Winter wolle man erneut auf die Bedeutung hinweisen, gerade anfällige Menschen zu schützen, betonten sie in einer gemeinsamen Erklärung. »Wir sind zwar nicht mehr dort, wo wir vor einem Jahr waren, aber es ist klar, dass die Covid-19-Pandemie noch nicht vorbei ist«, heißt es darin.

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 136.748 auf über 34,25 Millionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 799,9 von 787,5 am Vortag, wobei aufgrund einer geringen Anzahl von Tests im Vergleich zum letzten Jahr von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden muss. Das RKI verzeichnet 199 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die bekannte Gesamtzahl liegt damit bei 150.919.

Angesichts steigender Coronainfektionszahlen hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) vor einer Überlastung der Kliniken gewarnt. »Wir haben erhebliche Zuwächse bei den Covid-positiven Patienten. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Belegung um 50 Prozent gestiegen«, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). »Mit rund 19.000 positiv getesteten Patienten liegen wir aktuell so hoch wie zu Spitzenzeiten der Sommerwelle.« Gaß weiter: »Wir laufen flächendeckend und nicht nur in Süddeutschland auf extrem schwierige Wochen zu.« Die Coronamaßnahmen könnten bald wieder verschärft werden. In Berlin etwa könnte in Läden, Museen und anderen öffentlichen Gebäuden bald wieder Maskenpflicht gelten. Die Einführung will Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) nächste Woche dem Senat vorschlagen, wie der RBB am Mittwoch berichtete. (AFP/Reuters/dpa/jW)