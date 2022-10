Reaktionäre Profiteure

Michael Matthey/dpa Festhalten: Spitzenkandidat Stefan Marzischewski-Drewes, AfD-Bundeschef Tino Chrupalla (2. v. r.) und die Bundestagsabgeordnete Mariana Harder-Kühnel am Sonntag in Hannover

Besser konnte es für die AfD am vergangenen Wochenende gar nicht laufen: Am Samstag lockte sie unter dem Motto »Unser Land zuerst!« circa 10.000 Menschen im Rahmen der Herbstproteste nach Berlin, und am Sonntag zog sie mit einem Ergebnis von 10,9 Prozent, bei einem Zugewinn von 4,7 Prozentpunkten, in den Landtag von Niedersachsen ein.

Ohne Zweifel ist die AfD aktuell der Profiteur der Protestwelle, die sich gegen die mit dem Ukraine-Krieg und den Maßnahmen des Westens verbundene Energie-, Inflations- und Sozialkrise richtet. Seit Juli zieht die Partei in den Umfragen stark an, liegt auf Bundesebene aktuell zwischen 13 und 15 Prozent. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg ist sie auf Platz eins. Das Ergebnis in Niedersachsen zeigt, dass sich dieses Umfragehoch auch in reale Stimmen umwandeln lässt und dass der Zulauf zur AfD beileibe nicht nur ein Problem Ostdeutschlands ist. Wie sehr gerade die aktuelle Krise und die mit dem Krieg und seinen Folgen einhergehende Verunsicherung für die AfD zu Buche schlägt, lässt sich am Beispiel Niedersachsen verdeutlichen.

Strahlender Wahlsieg

Seit Jahren gehört der dortige Landesverband zu den Problemfällen der Partei, wurde durch Flügelstreitigkeiten zerrissen und befand sich noch zu Jahresbeginn in den Augen führender Kader in einem »desolaten« Zustand. Bereits 2020 war die Landtagsfraktion zerbrochen, da drei der neun Mitglieder sie verließen und sie ihren Fraktionsstatus verlor. Nach dem Ausscheiden der AfD aus dem Landtag in Schleswig-Holstein im Frühjahr 2022 galt auch Niedersachsen lange als wackelig, und die Partei musste um den Wiedereinzug bangen. Innerhalb weniger Wochen hat sich diese düstere Aussicht in einen strahlenden Wahlsieg verwandelt, der jedoch wenig bis nichts mit der konkreten Politik der AfD im größten Flächenland der Bundesrepublik zu tun haben dürfte.

Gewählt wird die Partei als einzig wahrnehmbare Opposition zur Politik der Bundesregierung und als Adressat aller Ängste und Verunsicherungen, die mit dem Krieg und seinen Folgen zu tun haben. Dabei greift die Kennzeichnung als »Protestwahl« jedoch zu kurz, denn dieser Protest hat eine klare politische Ausrichtung. In Niedersachsen und darüber hinaus sammelt die AfD gegenwärtig vor allem diejenigen ein, die eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit der herrschenden Politik und dem politischen System vertreten, die Politik vor allem an (eng definierten) nationalen Interessen ausgerichtet sehen wollen und die mit Blick auf Energie-, Familien- und Zuwanderungspolitik konservative bis reaktionäre Ansichten vertreten.

Weiterer Zulauf?

Es sind mehrheitlich nicht in erster Linie Menschen, die aktuell sozialen Abstieg erleben, die ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Zwar geben in Niedersachsen 32 Prozent der AfD-Anhänger ihre soziale Situation als »schlecht« an, 66 Prozent bewerten sie aber als »gut«. Die Mehrheit derer, die sich wirtschaftlich als schlecht gestellt ansehen, wählte SPD (29 Prozent) oder CDU (26 Prozent), erst dann folgt die AfD (21 Prozent). Es ist also weder in Niedersachsen noch sonstwo zuerst die eigene soziale Lage, die Menschen zur AfD treibt.

Auffällig sind die Zugewinne der Partei auf Kosten von CDU und FDP. Von beiden Parteien holte die AfD ca. 40.000 Stimmen und schafft es somit, konservative und wirtschaftsliberal orientierte Wählerinnen und Wähler an sich zu binden. Barrieren zu einer völkischen Rechten, die in Ostdeutschland längst gefallen sind, könnten im Zuge der aktuellen Krise jetzt auch vermehrt im Westen fallen und der AfD weiteren Zulauf bescheren. Auch wenn es sich nach wie vor um eine volatile Wählerschaft handelt, bietet die aktuelle Krise der AfD alle Chancen, sich auch im Westen weiter zu verankern. Der sich abzeichnende Rechtsruck von CDU und FDP dürfte diese Chance nicht begrenzen, sondern eher befördern.