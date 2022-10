Flucht in die Freiheit

imago stock&people Reduzierte den Plot auf den Kampf Gut gegen Böse: Szene aus der gleichnamigen US-amerikanischen Verfilmung von Seghers’ »Das siebte Kreuz« aus dem Jahr 1944, Regie Fred Zinneman, in der Hauptrolle Spencer Tracey

»Jetzt sind wir hier. Was jetzt geschieht, geschieht uns.« (Anna Seghers, 1942)

Im September 1938 erwähnt Anna Seghers in einem Brief an Iwan I. Anissimow, den Direktor des Instituts für Weltliteratur, dass sie im Begriff sei, »einen kleinen Roman« zu beenden, »etwa 200 bis 300 Seiten, nach einer Begebenheit, die sich vor kurzem in Deutschland zutrug«. Die Fabel biete die Gelegenheit, »durch die Schicksale eines einzelnen Mannes sehr viele Schichten des faschistischen Deutschlands kennenzulernen«.¹ Die Arbeit zog sich dann aber doch länger hin. Das erste Kapitel des Romans, der unter dem Titel »Das siebte Kreuz« weltbekannt werden sollte, wurde Ende des Jahres fertiggestellt, im Sommer 1939 erschienen dann die ersten Kapitel in der Moskauer Zeitschrift Internationale Literatur. Abgeschlossen wurde das Manuskript vermutlich im Oktober oder November 1939, also zu einem Zeitpunkt, als, nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, die Publikationschancen höchst ungewiss waren. Erste Kontakte – etwa zum Verlag Querido in Amsterdam oder Lehmann in London, führten nicht zu konkreten Publikationsplänen. Im Januar 1940 leitete schließlich der Autor Franz Carl Weiskopf das Manuskript an den US-amerikanischen Literaturagenten Maxim Lieber weiter, der für eine Übersetzung sorgte und einen Vertragsabschluss vorbereitete, so dass das Buch Ende September 1942 im Verlag Little, Brown and Company auf englisch erscheinen konnte.

Anna Seghers befand sich zu dieser Zeit bereits im mexikanischen Exil. Paris hatte sie im Juni 1940 binnen kürzester Zeit verlassen müssen, da die deutschen Truppen das Land überfallen und die Hauptstadt besetzt hatten. Seghers war mit ihren beiden Kindern Richtung Süden geflohen. Ihr Mann war zunächst noch in einem Lager interniert, stieß aber später zur Familie, die am 24. März 1941 mit einem Frachter von Marseille nach Martinique und anschließend nach Mexiko fliehen konnte. Das Manuskript hatte Anna Seghers zu dieser Zeit nicht bei sich, ihr letztes eigenes Exemplar hatte sie bei der deutschen Besetzung von Paris verbrennen müssen. Die deutsche Fassung des Romans erschien – auf der Grundlage eines Manuskripts, das sie an Wieland Herzfelde geschickt hatte – erstmals im Januar 1943 im Verlag El Libro Libre in Mexiko-Stadt.

Düsteres Bild

Anna Seghers hat im Pariser Exil immer wieder versucht, die Zustände in Deutschland nach der Machtübergabe an die Nazis zu analysieren und zu bekämpfen. Mit dem Buch »Der Kopflohn«, das im Spätherbst 1933 bei Querido in Amsterdam erschienen war, hatte sie einen der ersten antifaschistischen Romane des Exils vorgelegt. Sie hatte ihn in den Sommermonaten 1933 geschrieben, um die Niederlage im Kampf gegen den heraufziehenden Faschismus erklärbar zu machen. Dabei konzentriert sie sich auf die Darstellung ländlicher Verhältnisse in einem Gebiet, das ihr besonders vertraut war, der weiteren Umgebung von Mainz. Sie beschrieb das scheinbar ausweglose Elend der Masse der Kleinbauern und Landarbeiter. Die Darstellungsweise unterschied sich von den früheren Romanen und Erzählungen, die die Klassenstandpunkte oder die führende Rolle der kommunistischen Partei herausarbeiteten, wie dies etwa in dem Roman »Die Gefährten« (1932) geschehen war. In ihrem »Bauernbuch« verdeutlicht sie dagegen vor allem die Konstanz von Gewaltverhältnissen und liefert ein recht düsteres Bild dieser Zustände. Gleichzeitig kommt sie zu der Einschätzung, dass die 1933 errichtete faschistische Terrorherrschaft keineswegs eine vorübergehende Erscheinung war. Eine vage Hoffnung bestehe allenfalls darin, dass es trotz dieser Bedingungen Menschen gebe, die offensichtlich vom Propagandarummel der Nazis angewidert und deshalb für eine klug verfahrende antifaschistische Strategie empfänglich seien.

»Das siebte Kreuz« knüpft an diesen ersten Versuch an, doch der neue Roman liefert ein viel breiteres Panorama. Er beschränkt sich nicht auf die ländliche Bevölkerung, sondern bezieht auch kleinstädtische und städtische Bevölkerungsschichten ein. Hier sind die Arbeiterinnen und Arbeiter in Höchst oder Rüsselsheim ebenso repräsentiert wie Vertreter bürgerlicher Berufe. Der Roman will die deutschen Zustände im Jahr 1937 zeigen und demonstrieren, wie sich die faschistische Ideologie in ihren verschiedenen Facetten konkret auswirkt. Ein solcher Versuch war um so notwendiger, als gängige Faschismuskritiken in kommunistischen oder linksliberalen Kreisen immer wieder zu Fehldeutungen führten. So hatte man 1933 einen frühen Kollaps des Regimes prognostiziert, da man die ideologischen Differenzen innerhalb der NSDAP überschätzte und gleichzeitig die Chancen einer relativen ökonomischen Erholung unterschätzte. Diese falschen Urteile gingen einher mit der mangelnden Vorbereitung namentlich des kommunistischen Untergrunds. Die Nazis stabilisierten dagegen schon früh ihren Zugriff auf die Macht, verdeutlichten ihre ideologische Strategie (unter anderem durch Ausschaltung der SA) und zerschlugen innerhalb kürzester Zeit nicht nur die Parteien, sondern auch die Gewerkschaften, so dass bereits 1935 kaum noch von einem effektiven Widerstand in Deutschland gesprochen werden kann. Was dies konkret bedeutete, wird im »Siebten Kreuz« auf Schritt und Tritt spürbar. Tausende aktiver Parteiarbeiterinnen und -arbeiter waren verhaftet, gefoltert, in den ersten Konzentrationslagern festgehalten oder erschlagen worden. Auch die Erfolge der relativen ökonomischen Stabilisierung – unter anderem durch verstärkte Rüstungsaufträge – hatten die Exilanten kaum richtig eingeschätzt. Die Berichte über zahlreiche Engpässe in der Versorgung führten hingegen zu der Annahme, dass die faschistische Führung kaum einen Krieg mit unterernährten und desillusionierten Arbeitern führen könne.²

Deutschland um 1937 bot also ein Bild, das in seinen Widersprüchen differenziert betrachtet werden musste. Die Nazis beschränkten sich nicht nur auf nackten Terror, sondern ergriffen gezielte Maßnahmen zur Ruhigstellung breiter Massen, die ihre Überlebenschancen wahren mussten, auch wenn dies auf Kosten anderer Völker ging, wie sich etwa im Verteidigungskampf der Spanischen Republik zeigte. Anna Seghers nahm im Pariser Exil an den betreffenden Diskussionen und Kongressen teil. Sie unterstützte die Volksfrontstrategie von 1935 – die für die deutschen Verhältnisse freilich zu spät kam, um zu konkreten Ergebnissen zu führen – oder die Hilfsaktionen für die spanischen Republikaner. Was die deutsche Situation betrifft, so kam es darauf an, den aktuellen Stand zu erfassen. Der Roman, den Seghers 1938 zu schreiben begann, sollte zeigen, wie weit die Faschisierung des Landes fortgeschritten war und wie sie sich konkret auf die allgemeinen Lebensverhältnisse auswirkte. Nur ein solches Verständnis bot die Chance, auch effektive Gegenstrategien zu entwickeln.

Ein kleiner Triumph

»Das siebte Kreuz« hat – wie bereits »Der Kopflohn« – einen novellistischen Kern, der auf eine Geschichte zurückgeht, die der Autorin zugetragen wurde. Es geht um den Ausbruch von sieben Häftlingen aus einem Konzentrationslager. Bei der Ausarbeitung stützte sich Anna Seghers einerseits auf die Zustände in einem der ersten, bereits 1933 eingerichteten KZ, wobei das authentische Lager im nördlich von Worms gelegenen Osthofen im Roman – die Charakteristika anderer Lager einbeziehend – zu einem fiktiven Westhofen wird. Andererseits verwendet die Autorin, wie sie in einem späteren Interview erläuterte, eine ebenso sonderbare wie schreckliche, historisch aber nicht belegte Begebenheit, derzufolge ein Kommandeur eines jener frühen »wilden« und erst später »legalisierten« KZ für jeden der Geflüchteten Platanen stutzen und mit einem Querbrett versehen ließ. Die wieder Eingefangenen wurden vor den Augen der anderen Häftlinge an diese Baumstümpfe gefesselt, um sie so gleichsam zu kreuzigen, bevor man sie später erschlug. Die Hauptperson im »Siebten Kreuz« ist die – einzige – Person, die sich gerettet hat. Ihr »Kreuz« bleibt leer. »Ich wollte zeigen«, so Anna Seghers im Interview, »warum sich die übrigen nicht gerettet haben und warum sich dieser eine gerettet hat.«³

Der Roman beginnt nicht direkt mit der aktuellen Fluchtgeschichte, sondern führt zunächst eine Art kollektiver Erzählstimme ein. Erzählt wird aus der Perspektive der Lagerinsassen, die in der Rückschau über den Ausbruch und dessen Umstände berichten. Dabei wird von Anfang an klar, dass in der Zwischenzeit ein neuer Lagerkommandant installiert wurde. Der alte, derjenige, der sich die sieben Kreuze ausgedacht hatte, sei »ein Narr« gewesen, wie es heißt, ein Sadist »mit furchtbaren, unvorausssehbaren Fällen von Grausamkeit«, der neue sei jetzt ein »nüchterner« Mann, dessen Grausamkeit dosierter und gezielter sei. Das heißt: Der alte Kommandeur konnte nicht alle Geflüchteten wieder einfangen. Für die verbliebenen Häftlinge ist dies – angesichts »unserer Ohnmacht« – ein kleiner Triumph, ein Triumph, »der einen die eigene Kraft plötzlich fühlen ließ«. Die Kreuze sind vom neuen Kommandanten, der »Ordnung in die Hölle« bringen will, abgeholzt worden. Damit steht gleich zu Eingang fest, dass das siebte Kreuz freigeblieben, ein Häftling, Georg Heisler, nicht eingefangen werden konnte. Die Gruppe spekuliert darüber, »wo er jetzt wohl ist«. Der letztlich positive Ausgang wird also bereits zu Anfang berichtet. Die Spannung der Leserinnen und Leser kann sich somit vorrangig auf den Gang der Handlung richten, statt auf den bloßen Ausgang.

Aus der kollektiven Erzählstimme wird sodann die traditionell singuläre Stimme eines Erzählers, der die Handlung überschaut und gelegentlich Kommentare oder Vorgriffe einstreut und zunächst einmal die Landschaft, den Ort der Handlung und deren weitere Umgebung beschreibt. Die Gegend – das Rheinhessische zwischen Worms, Mainz und Frankfurt am Main – wird als Schauplatz einer bewegten Geschichte vergegenwärtigt, die von den Kelten und Römern bis zu den Franken und Franzosen des 18. und 20. Jahrhunderts reicht. Geschichte bedeutet Kriege, Machtkämpfe, Pogrome, ja sogar Revolution. In Mainz trieb eine Streitmacht der Kreuzfahrer die jüdische Gemeinde auf dem Marktplatz zusammen, um sie zu verbrennen, in Mainz wurde die erste deutsche Republik ausgerufen, es wurden damals überall Freiheitsbäume errichtet. Einige Jahre später zog von dort die napoleonische Armee über den Rhein nach Russland, um geschlagen und völlig dezimiert zurückzukehren. Später, nach dem Ersten Weltkrieg, war Mainz Teil der französisch besetzten Gebiete, die erst nach und nach wieder freigestellt wurden. Da Geschichte in ständigem Wandel besteht, werden auch die nationalistischen Triumphe der Nazis irgendwann der Vergangenheit angehören. Der Blick auf den Wandel der Geschichte sollte nicht zu Fatalismus führen, sondern Hoffnung machen, denn den Kriegen und Pogromen folgte jeweils auch Widerstand. In der Gegenwart – womit die Zeit um 1937 gemeint ist – gelte es, sich dessen bewusst zu werden und zu handeln, denn, wie es aufrüttelnd heißt: »Jetzt sind wir hier. Was jetzt geschieht, geschieht uns.«

»Äußerste Realität«

Nur zwei der Flüchtlinge sind Kommunisten, die anderen wurden aus anderen, zum Teil nicht einmal politischen Gründen inhaftiert. Der Ausbruch verläuft nicht nach Plan, denn die ersten Häftlinge werden bereits eingefangen, als sie sich in der Nähe oder in einem Nachbardorf verstecken wollen, weil sie dort von Pimpfen und aufgebrachten Dorfbewohnern gestellt werden. Einer gibt auf – sein Vergehen bestand in der finanziellen Unterstützung der Kommunistischen Partei; ein anderer, ein Zirkusartist, stürzt bei einer Verfolgungsjagd zu Tode. Doch auch der Kommunist Wallau, der als älterer und erfahrener Genosse eine existentielle Mentorenrolle für den Haupthelden Georg Heisler spielt, wird in Worms aufgrund eines Verrats verhaftet und später brutal erschlagen. Er ist der eigentliche Inspirator des Ausbruchs und des politischen Widerstands. Er ist und bleibt die Identifikationsfigur für Georg Heisler, einen bereits seit 1934 festgehaltenen Autoschlosser und Kommunisten. Die Autorin zeigt immer wieder, wie dieser in bestimmten Konstellationen, die so konkret wie möglich vorgeführt werden, reagiert. In der Korrespondenz mit Georg Lukács hatte Seghers von der »äußersten Realität« gesprochen, die in einem Roman zu vermitteln sei. Nur so lasse sich der »dicht besetzten« Wirklichkeit auf die Spur kommen. Heisler, dessen Lebensintensität trotz aller Misshandlungen, Rückschläge, Zweifel und Unsicherheiten stets spürbar bleibt, scheint diese dicht besetzte Wirklichkeit am besten zu meistern.

Dies beginnt in der ersten Phase des Ausbruchs, als er sich in einem Abflussrohr nahe einer Fabrik verstecken muss, um nicht sogleich entdeckt zu werden. Dies zeigt sich auch in anderen Situationen, die seine Reaktionsfähigkeit und seine Bereitschaft, Lösungen zu finden oder zu ergreifen, auf die Probe stellen. Dabei hat er auch Glück. Niemand verrät ihn, auch nicht jene, die Verdacht schöpfen. So verbringt er die erste Nacht im lausig kalten Mainzer Dom, mimt am nächsten Morgen einen frühen Kirchgänger und hat das Glück, dass der Pfarrer Georgs alte Kleidungsstücke, die der Küster schon der Polizei übergeben wollte, kurzerhand im Ofen verbrennt. Und er hat auch Glück, als der jüdische Arzt Dr. Löwenstein seine offene Wunde behandelt, ohne nach den näheren Umständen zu fragen und obwohl er damit sich und seine Familie aufs äußerste gefährdet. Die Schilderung dieses Arztbesuchs ist ein Glanzstück der Segherschen Prosakunst. Zwischen Arzt und Patient kommt kein eigentlicher Dialog zustande, die gegenseitige Taxierung wird fast ausschließlich durch innere Monologe vergegenwärtigt.

Georgs Hauptproblem besteht freilich darin, aus der Umgebung von Mainz und Frankfurt herauszukommen, in der die Überwachungsmaßnahmen nach der Flucht immer intensiver werden. Er ist auf Freunde oder Bekannte angewiesen, auf Untergrundstrukturen kann er nicht zurückgreifen – diese waren, wie gesagt, zerschlagen, ihre Mitglieder verhaftet, getötet oder eingeschüchtert. Georg setzt zuerst auf seine Freundin Leni, die ihn jedoch, mittlerweile mit einem SS-Mann verheiratet, kurzerhand verjagt. Auch seine Frau Elli, von der er noch nicht geschieden ist, kann kaum helfen, obwohl sie selbst in den Strudel der Überwachungsmaßnahmen gerät und lernt, eine eigenständige, selbstbewusste Position zu entwickeln. Gerade der Kontakt zur Gestapo, die die Untersuchung und Verfolgung von Westhofen aus leitet, führt bei der einen oder anderen Person zu einer regimekritischen Haltung. Nicht jeder ist zum Verrat bereit. Die meisten lernen, nicht mehr auszusagen als nötig.

Georgs Ausbruch und seine Fertigkeit, sich Tag für Tag durchzuschlagen, haben damit zumindest zwei Konsequenzen: Sie schärfen seine eigenen Fähigkeiten, sich in einer Alltagswelt, die scheinbar ihren normalen Gang geht, zu bewegen und potentielle Feinde und Verfolger abzuschütteln. Und sie führen bei den Menschen, mit denen er Kontakt hat und deren Hilfe er sucht, dazu, ihre eigene Haltung zu überdenken. Dabei stellt sich heraus, dass oftmals die eigenen Positionen, die vor 1933 auf Freiheit und gesellschaftliche Veränderung gerichtet waren, nur verschüttet wurden. Ein angeblich unpolitischer Freund, der sich mit Frau und Kindern und leicht verbessertem Gehalt eingerichtet hat, wird zum Türöffner. Röder beherbergt Georg, obwohl sich bald herausstellt, dass er von der Polizei gesucht wird. Er schafft die Verbindungen zu alten Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung im Betrieb. Auch Röders Frau lässt sich nach einigem Widerstand überzeugen, dass ein potentieller Verrat des Freundes das heiter-unbeschwerte Leben, das man sich erhofft hat, auf Dauer zerstören würde. Tatsächlich führt Georgs Flucht dazu, dass Rudimente der alten Solidarität und der alten politischen Überzeugungen wieder zum Vorschein kommen.

Im Rahmen ihres Romans leistet die Autorin keine Kritik an der faschistischen Ideologie. Doch das Zusammenspiel von Terror und politisch-ökonomischen Maßnahmen wird deutlich. Der Alltag scheint »normal« weiterzugehen, was Familiäres, Berufliches, das städtische Leben usw. betrifft. Dabei erweisen sich bestimmte Maßnahmen – wie zum Beispiel die Unterstützung kinderreicher Familien, diverse Unterhaltungs- und Reiseprogramme (»Kraft durch Freude«), kollektive Sammelaktionen usw. – als wirksam. Sie führen dazu, dass sich die meisten Menschen täuschen lassen oder entpolitisiert werden. Manche suchen auch eine Berufsmöglichkeit in den Naziorganisationen und haben deshalb ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Regimes. Differenziert zeigt die Autorin, was zum Beispiel das Nazipersonal im KZ motiviert: Machtstreben, das sich, ins Pathologische gesteigert, als Sadismus äußert, vor allem beim Personal mit bürgerlichem Hintergrund, wie Seghers es beim alten wie beim neuen Lagerkommandanten vorführt. Bei einem proletarisierten Bauern wie Zillich ist die Bereitschaft zur nackten Gewalt hingegen Ausfluss einer durch die Zeitumstände (Kriegserfahrung, Armut, Elend) zerstörten Persönlichkeit. Sie führt dazu, dass Zillich Wallau ermordet, denn dieser gilt als das unbegriffene andere. Das Naziregime gab solch derangierten Individuen Arbeit, da sie bei der systematischen Vernichtung von Regimefeinden, Juden und anderen Ausgegrenzten einsetzbar waren. Georgs erfolgreicher Ausbruch ist dagegen ein Fanal: Es zeigt, wenn auch nur in einem Einzelfall, dass die Allmacht des faschistischen Machtapparats Grenzen hat.

Breite Rezeption

Die Erfolgsgeschichte des Seghersschen Romans setzte in den USA ein. Dort kam das Buch im Herbst 1942 zur rechten Zeit, da sich die US-Regierung zum Kampf gegen Hitlers Regime durchgerungen hatte und klare antifaschistische Positionen bezog. Das Buch hatte sofort eine riesige Auflage und fand als Auswahlband im »Book of the Month Club« zusätzliche Verbreitung. Dank dieser Verbreitung wurde es auch für Hollywood interessant, wo der Regisseur Fred Zinneman den Roman 1944 mit Spencer Tracey in der Hauptrolle verfilmte. Im Film – wie auch im ebenfalls weit verbreiteten Comic (bzw. einer Pictorial novel) – ließen sich freilich nur einige Aspekte der höchst ambitionierten Segherschen Prosafassung realisieren. Was in den visuellen Medien vor allem reizte, war der Plot des unschuldig Verfolgten, der klüger und geschickter ist als seine Verfolger. Gleichzeitig ging es um den Kampf der Guten oder Anständigen gegen das Böse. Für viele US-Amerikanerinnen und -Amerikaner ergab sich damit eine differenziertere Sicht auf Deutschland, das man sich als komplett faschistisch verseucht vorstellen mochte. Seghers war es natürlich um mehr – oder anderes – gegangen: nämlich darum, die Faschisierung weitester Kreise im konkreten Alltag deutlich zu machen, um zu einer adäquaten Analyse der gesellschaftlichen und politischen Situation zu gelangen. Ferner: dass der faschistischen Mobilisierung, die nahezu alle Bereiche betraf und für die Manipulierung der Hirne und Herzen der Menschen sorgte, eine noch effektivere Mobilisierung der Gegenkräfte entgegenzusetzen war. Nur so konnte erfolgreich Widerstand geleistet werden. Dass es – auch – »anständige« Deutsche gab, reichte da nicht aus.

