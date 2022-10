Thailand: Beerdigung nach Anschlag

Na Klang. Fünf Tage nach dem Angriff auf einen Kindergarten in Thailand haben Familien Abschied von ihren getöteten Kindern genommen. Am Wat-Rat-Samakee-Tempel in Na Klang im Norden Thailands versammelten sich am Dienstag die Angehörigen von 19 der bei dem Angriff getöteten Kinder zu einer Einäscherungszeremonie. Am vergangenen Donnerstag hatte ein wegen Drogenkonsums entlassener Polizist in dem Kindergarten 24 Kinder und zwölf Erwachsene getötet. Im Anschluss richtete er die Waffe auch gegen sich selbst. Der Anschlag löste weltweit Entsetzen und Anteilnahme aus. (dpa/jW)