Thailand: 35 Tote nach Amoklauf in Kita

Bangkok. Ein Expolizist hat in einem Kindergarten in Thailand mindestens 35 Menschen erschossen, die meisten davon Kinder. Der 34jährige drang nach Polizeiangaben am Donnerstag mittag in die Kita in Na Klang im Norden des Landes ein und schoss um sich, bevor er mit einem Auto floh. Später kehrte er in sein Haus zurück und tötete seine Frau, sein Kind und sich selbst. Zwölf weitere Menschen wurden nach Angaben der Provinzpolizei bei dem Angriff verletzt. (AFP/jW)