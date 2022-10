Angriffe auf Infrastruktur fortgesetzt

Pavlo Palamarchuk/IMAGO/ZUMA Wire Rauch über Lwiw: Russland greift wieder verstärkt Ziele im Westen der Ukraine an (10.10.2022)

Einen Tag nach den großangelegten Raketenangriffen auf ukrainische Städte hat Russland am Dienstag seine Angriffe auf Ziele in der Ukraine fortgesetzt. Die »massiven Angriffe« mit Präzisionswaffen von großer Reichweite richteten sich gegen militärische Ziele und Einrichtungen zur Stromversorgung der Ukraine, sagte ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. »Der Zweck des Angriffes wurde erreicht«, erklärte das Ministerium. »Alle ausgewiesenen Einrichtungen wurden getroffen.« Nach Angaben des ukrainischen Portals Strana.com wurde in der gesamten Ukraine Luftalarm ausgerufen, Explosionen gab es laut der Agentur TASS in den ukrainischen Städten Rowno und Kriwij Rig, in der Region Kiew sowie in Saporischschja und den Regionen Odessa und Winniza. In der ukrainischen Hauptstadt sei die Luftabwehr aktiviert worden.

Russland hatte nach eigenen Angaben mit den landesweiten Angriffen auf die Energie- und Militärinfrastruktur der Ukraine auf den Anschlag auf die Krim-Brücke vom Sonnabend reagiert. Unter den insgesamt mindestens 19 Opfern der Angriffe vom Montag befand sich nach Angaben des in Warschau sitzenden Messengerdienstes »Nexta« unter anderem der Chef der Cyberpolizei, Jurij Saskoka. Aufgabe dieser Abteilung ist vor allem die Bekämpfung »russischer Propaganda« und die Identifizierung von Zivilisten, die mit dem russischen Militär zusammenarbeiten. Bei dem von Moskau als »Terrorakt« eingestuften Anschlag auf die strategisch wichtige Krim-Brücke waren nach russischen Angaben vier Zivilisten getötet worden.

Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba erklärte am Dienstag via Twitter, dass Russland mit seinen Angriffen auf Energieanlagen Kriegsverbrechen begehe. Diese seien lange im voraus geplant worden und zielten darauf ab, »unerträgliche Bedingungen für die Zivilbevölkerung« zu schaffen. Zu den Zielen der russischen Angriffe gehörte auch die Stadt Lwiw, die bereits am Montag getroffen worden war. Deren Bürgermeister gab an, dass etwa ein Drittel der Stadt keinen Zugang zur Stromversorgung habe. Landesweit waren am Dienstag in der Ukraine rund 300 Ortschaften ohne Strom. Aus dem Nachbarland Moldau hieß es, dass die Ukraine ihre Stromlieferungen um 30 Prozent reduziert habe. Kiew hatte am Montag erklärt, infolge der Angriffe Stromexporte ins europäische Netz auszusetzen. Die UNO sprach am Dienstag von der Möglichkeit, dass Russland »die Prinzipien der internationalen Menschenrechte verletzt haben könnte«. Eine Sprecherin des Büros des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte ermahnte die russische Regierung, »von einer weiteren Eskalation abzusehen« sowie »Opfer unter Zivilisten« und an ziviler Infrastruktur zu vermeiden.

Belarus bekräftigte unterdessen, dass der angekündigte gemeinsame Truppenverbund mit Russland »rein defensiv« ausgerichtet sei. In einer Erklärung des Verteidigungsministers Wiktor Chrenin hieß es am Dienstag, alle Aktivitäten seien derzeit darauf ausgerichtet, »eine ausreichende Antwort auf Handlungen nahe unserer Grenze parat zu haben«.