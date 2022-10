Friedensengel Orban

Markus Schreiber/AP Photo/dpa »Gut gelaufen«: Ungarns Premier Viktor Orban am Dienstag auf der Veranstaltung in Berlin

Über Zwerge und Riesen, Friedensengel Trump und die Ablehnung von Migranten und das Gendern: Ungarns rechter Ministerpräsident Viktor Orban wirbt in Berlin bei Bundeskanzler Olaf Scholz um eine Aussetzung des EU-Rechtsstaatlichkeitsverfahren – und löst nebenbei den Ukraine-Krieg. Auf einer Veranstaltung forderte er am Dienstag in der deutschen Hauptstadt einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen.

»Die Feuerpause muss nicht zwischen Russland und der Ukraine zustande kommen, sondern zwischen den USA und Russland«, erklärte Orban im Gespräch mit dem Verleger der Berliner Zeitung, Holger Friedrich, und dem Herausgeber des Cicero, Alexander Marguier. Er bewundere zwar die »heldenhaften Ukrainer« für ihren Kampf, aber dass der Krieg weitergeführt werde, sei nur möglich, weil Washington Kiew auf vielfältige Weise militärisch unterstütze. »Wer denkt, dass dieser Krieg durch russisch-ukrainische Verhandlungen ein Ende findet, der lebt nicht auf dieser Welt.«

Orban machte klar, dass er die Einschätzung der EU bezüglich des Krieges teilt und bezeichnete den russischen Angriff als »Aggression« und »völkerrechtswidrig«. Er sei auch nicht prinzipiell gegen Sanktionen gegen Russland, die Art und Weise allerdings, wie Brüssel sie gestaltet habe, nannte er »katastrophal« und »primitiv«. »Der Zwerg verhängt Sanktionen gegen den Riesen«, so Orban. Es habe sich gezeigt, dass es unmöglich sei, Moskau aus der energiepolitisch schwachen Position der EU heraus auf diesem Feld zu bestrafen. Entgegen ihrer Zielsetzung habe sie Russland damit nur reicher gemacht. Er sei nicht bereit, die Ukraine so zu unterstützen, dass Ungarn dabei kaputtgehe. Auch eine zerstörte deutsche Industrie würde Kiew nicht weiterhelfen, so Orban.

Von US-Präsident Joseph Biden erhofft sich Ungarns Premier bezüglich der Friedensgespräche nicht viel. Er habe Dinge über Russlands Präsident Wladimir Putin gesagt, die ihn als Verhandlungsführer »schwer vorstellbar« machen. Es »klinge brutal«, aber die »Hoffnung für den Frieden heißt Donald Trump«, so Orban. Zugleich sagte er, dass der Krieg in seiner jetzigen internationalen Dimension von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel »mit Sicherheit« verhindert worden wäre. Sie habe 2014 mit einer »diplomatischer Meisterleistung« dafür gesorgt, dass so etwas nicht schon früher geschehen ist und der Konflikt auf einen russisch-ukrainischen beschränkt werden konnte.

Orbans Mission in Berlin dürfte aber weniger das Werben um Verständnis für die Position Budapests mit Blick auf den Ukraine-Krieg gewesen sein, sondern die Aussetzung des seit April anhängigen Rechtsstaatlichkeitsverfahrens der EU. Sein zweistündiges Gespräch mit Scholz am Vortag sei »sehr aufregend« gewesen und »gut gelaufen«, so der ungarische Premier, auch wenn er nichts habe erreichen können. Aber als Ungar könne man wertschätzen, wenn man in Berlin zumindest angehört werde.

Am 18. September hatte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn vorgeschlagen, wegen Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe der EU-Gelder in Ungarn 7,5 Milliarden Euro einzubehalten. Und die Kohle fehlt Orban nun – denn der Wirtschaftskrieg des Westens hat auch auf Ungarn beträchtliche Auswirkungen. In diesem Zusammenhang bekam Orban die Möglichkeit, sich über die Unvereinbarkeit von »ungarischem Nationalstolz« und »Multikulti, Migration und Gender« auszubreiten (Applaus aus dem Publikum), und darin die wahren Gründe für die Strafmaßnahmen der EU zu verorten.

Große Sorgen schien Ungarns Premier sich wegen des Verfahrens jedoch nicht zu machen. Er betonte die gute Zusammenarbeit mit Mercedes, Audi und BMW. Gesondert hob er auch die gestiegene Bedeutung der deutsch-ungarischen Partnerschaft in der Rüstungsindustrie hervor. In den vergangenen Jahren ist Ungarn nicht nur zu einem der wichtigsten Abnehmer deutschen Kriegsgeräts geworden. Ab 2023 produziert Rheinmetall auch seine Panzer in dem Land.