Überleben unmöglich

Noah Berger/FR34727 AP/dpa Anhaltende Dürre: Waldbrände in Kalifornien zerstören hektarweise Wald (Placer County, 8.9.2022)

Extreme Hitzeperioden werden in den kommenden Jahrzehnten ganze Weltregionen für Menschen unbewohnbar machen, heißt es in einem am Montag in Genf vorgestellten UN-Bericht. Bis Ende dieses Jahrhunderts könnten demnach ähnlich viele Menschen an den Folgen von Hitzewellen sterben wie an Infektionskrankheiten oder Krebs. Hitzewellen, die ohne menschengemachte Klimaerwärmung einmal alle 50 Jahre aufgetreten seien, seien heute fünfmal so wahrscheinlich, heißt es in dem Bericht des UN-Nothilfebüros (OCHA) und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften (IFRC). Mit Voranschreiten des Klimawandels werden Hitzeereignisse von Jahr zu Jahr gefährlicher. Doch die soziale wie geographische Verteilung steigender Todesraten sei »schwindelerregend ungleich«. Demnach sind ärmere Bevölkerungsschichten in den jeweiligen Gesellschaften sowie ärmere Länder innerhalb des globalen Staatengefüges deutlich höheren Risiken ausgesetzt.

2022 war bislang ein Jahr der Extremwetterereignisse. Indien wurde durch eine Folge von Hitzewellen heimgesucht; mit über 49 Grad Celsius sind Mitte Mai in der Hauptstadt Delhi die höchsten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen registriert worden. In Pakistan ließen Gletscherschmelzen und dreifach über dem Durchschnitt liegender Monsunregen weite Teile des Landes überschwemmen, 33 Millionen Menschen verloren ihre Unterkunft, über 1.200 starben. Im Westen der USA ereignet sich die schlimmste »Megadürre« seit über 1.200 Jahren, zitiert das US-Nachrichtennetzwerk NPR eine Studie aus dem Fachblatt Nature Climate Change. Vom Colorado River über ­Themse, Rhein und Loire bis zum Jangtse trockneten weltweit Flüsse aus, die für Millionen von Menschen überlebenswichtig sind.

Am Horn von Afrika herrscht gegenwärtig die verheerendste Dürre seit über 40 Jahren. Die Region leidet unter der fünften ausbleibenden Regensaison in Folge, die eigentlich im Oktober beginnen sollte. Als Folge von Krieg, Klimawandel und globalen Verteilungsungerechtigkeiten leiden über 37 Millionen Menschen in Äthiopien, Kenia und Somalia an Hunger; allein 4,9 Millionen Kinder in der Region sind akut mangelernährt. Als Folge der Hungersnot nehmen Zwangsehen von Mädchen zu, warnte UNICEF bereits Ende Juni. Immer mehr Familien seien gezwungen, eine Tochter zu verkaufen, um durch die Mitgift das Leben der anderen Kinder zu retten.

Bereits heute verfügen rund 250 Millionen Menschen in Afrika nicht über ausreichend Wasser, schätzte die Weltmeteorologiebehörde (WMO) der UNO in ihrem jüngsten Bericht vom September. Allein durch die sich jährlich verschärfende Wasserknappheit dürften demnach bis zum Ende nur dieses Jahrzehnts um 700 Millionen Menschen auf dem Kontinent gezwungen sein, ihren Wohnort zu wechseln. »Die Verschärfung der Krise und die drohende Hungersnot am dürregeplagten Horn von Afrika zeigen, wie der Klimawandel Wasserschocks verschärfen kann, die das Leben von Hunderttausenden von Menschen bedrohen und Gemeinschaften, Länder und ganze Regionen destabilisieren«, kommentiert WMO-Generalsekretär Petteri Taalas den Bericht.

In den kommenden Jahrzehnten wird es aufgrund des menschengemachten Klimawandels weltweit zu ansteigenden Migrationsbewegungen kommen. Die Schätzungen über Klimaflüchtlinge schwanken stark, doch gibt es einen Bericht der in Australien ansässigen Denkfabrik »Institute for Economics and Peace« von 2020, der die Zahl bis 2050 auf 1,2 Milliarden schätzt. Schon heute stellt die Gruppe der Klimaflüchtlinge die mit Abstand größte Gruppe aller Vertriebenen; so floh im Jahr 2020 ein Viertel der 55 Millionen weltweit Vertriebenen vor Krieg und politischer Gewalt, drei Viertel hingegen vor wetter- und klimabedingten Ereignissen. Die verheerendsten Folgen der Klimakatastrophe könnten durch Einhalten des 1,5-Grad-Ziels eingedämmt werden, so die von der Politik unisono vorgetragene Linie, während ein WMO-Bericht vom Mai konstatierte, dass diese Marke mit einer 50-zu-50-Wahrscheinlichkeit bereits in den nächsten fünf Jahren überschritten wird.